Neatliekamās medicīnas centrā daudzi dežurējošie ārsti ir stažieri un rezidenti.
VIDEO. Stradiņu ārsti no slimnīcas izrakstīja sievieti ar lodi mugurā: veselības inspekcija iesaistās 0

LETA
21:21, 17. marts 2026
Veselības inspekcija pārbaudīs Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas ārstu rīcību, izrakstot sievieti ar lodi mugurā, vēsta Latvijas Televīzija.

Pēc pašas teiktā, Vakarbuļļos viņu ievainojis nezināms šāvējs. Uzbrucēju joprojām meklē policija.

Divu centimetru garo lodi pēc nedēļas izoperēja Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. Pirms tam sieviete bija vērusies Stradiņa slimnīcā, kur viņa netika operēta, jo mediķi situāciju novērtējuši kā dzīvību neapdraudošu, mudinot veseļoties ģimenes ārsta uzraudzībā.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ārstniecības direktors Juris Nikolajenko izteicās, ka pacientes stāvoklis nav bijis akūts. Tā kā paciente cieta sāpes, tika nolemts lodi izņemt, skaidroja Nikolajenko.

Stradiņa slimnīcas pārstāvji joprojām uzskata, ka rīkojušies atbilstoši situācijai, varbūt pieklibojusi esot tikai komunikācija ar pacienti.

Veselības ministrs atsevišķu izmeklēšanu par notikušo nerosinās, taču viņš uzsver, ka lodi izņemt Stradiņa slimnīcā ir jāprot. Stradiņa slimnīcas galvenais ārsts Jānis Vilmanis pauda, ka šādu operāciju slimnīcas speciālisti spējot veikt, bet šajā gadījumā tam nav saskatīta nepieciešamība.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka Valsts policija (VP) saistībā ar gadījumu Rītabuļļos, kur sievietei, iespējams, ar pneimatisko ieroci bija nodarīti miesas bojājumi, sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma panta par huligānismu, ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam vai ja tas izdarīts, lietojot ieročus.

Cietušajai tiks nozīmēta tiesu medicīniskā ekspertīze, lai noteiktu miesas bojājumu smaguma pakāpi. Likumsargi aicina atsaukties iedzīvotājus, kuriem varētu būt noderīga informācija saistībā ar minēto gadījumu.

