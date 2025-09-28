Sīviņš par netaisnību slimnīcu finansēšanā: Šis modelis finansē mirstību, nevis veselību 4
Latvijas veselības aprūpes sistēmā joprojām pastāv būtiskas problēmas, kas kavē iespēju pacientiem saņemt savlaicīgu un kvalitatīvu ārstēšanu. Viena no lielākajām problēmām ir sistēmas caurspīdīguma trūkums un netaisnīgs slimnīcu finansēšanas modelis.
TV24 raidījumā “Naudas cena” Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Onkoloģijas centra Onkoķirurģijas klīnikas vadītājs Armands Sīviņš uzsver, ka pārmaiņas šajā jomā ir absolūti nepieciešamas, ja valsts patiesi vēlas iestāties par pacientu interesēm. Viņaprāt, viens no pirmajiem soļiem būtu padarīt aprūpes sistēmu pieejamāku ikvienam.
“Lai jebkuram pacientam būtu pieejami dati par ārstēšanas rezultātiem, par konkrētā ārsta ārstēšanas rezultātiem, par pakalpojumu pieejamību, lai mēs redzētu, kurās slimnīcās ir mazākas rindas, kur ātrāk var tikt uz jebkādu pakalpojumu, procedūru vai izmeklējumu,” uzsver Sīviņš.
Tomēr šādas pārmaiņas līdz šim nav īstenotas, un Sīviņš norāda, ka viens no iemesliem ir pašas sistēmas intereses. “Es pieļauju, ka, ja tā sistēma nav caurspīdīga, tad daudz kas var notikt ar visādiem citiem zemūdens akmeņiem – var slēpt entās problēmas, var slēpt finansējuma trūkumus,” viņš skaidro.
Situāciju vēl smagāku padara fakts, ka Latvija onkoloģisko pacientu ārstēšanai izdala ārkārtīgi maz līdzekļu, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm. “Mēs esam priekšpēdējā vietā tajā, cik daudz valsts izdala naudas viena cilvēka ārstēšanai. Pēdējā vietā esam inovatīvo medikamentu pieejamības ziņā,” norāda Sīviņš.
Viņš uzskata, ka pašreizējais finansēšanas modelis nevis veicina veselības aprūpes uzlabošanu, bet tieši pretēji – vecina mirstību: “Principā šo finansēšanas modeli es sauktu par mirstības finansēšanu.”
