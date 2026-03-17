Ložmetēji pie Kremļa un izslēgts internets: Maskava teju vai iebarikādējas, novēršoties no pārējās Krievijas
Krievijas galvaspilsētā Maskavā ieviesti pastiprināti drošības pasākumi, tostarp plaša mobilās saziņas un interneta bloķēšana, ziņo Krievijas avoti.
Pēdējās nedēļās pilsētā novērota neparasti augsta drošības dienestu aktivitāte. Tiek ziņots, ka arvien plašāk tiek traucēta mobilā sakaru darbība – pārtraukumi fiksēti jau pat Trešā transporta loka rajonā, ne tikai pilsētas centrā.
Tāpat Maskavas pievārtē, īpaši pie iebraukšanas no Kijevas šosejas, manītas bruņotu drošībnieku grupas maskās. Pastiprināta patrulēšana notiek arī ap Kremli – tur redzami OMON un Rosgvardes spēki, bruņoti transportlīdzekļi un pat ložmetējnieki.
Ziņots, ka tiek pārbaudītas arī kanalizācijas lūkas un citas infrastruktūras vietas. Apkārt Sarkanajam laukumam izvietoti pikapi un bruņumašīnas ar ieročiem.
Avoti norāda arī uz izmaiņām Krievijas prezidenta Vladimira Putina uzvedībā – viņš arvien vairāk laika pavada Kremlī, tostarp tur arī nakšņo un slepeni tiekas ar nezināmām personām.
Notiekošais liecina par ārkārtīgi augstu spriedzi un drošības risku uztveri Krievijas varas struktūrās.