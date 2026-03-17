Iesnas un šķaudīšana var maldināt: alergologs atklāj, kas patiesībā liecina par alerģiju
Daudziem cilvēkiem skaistais pavasara laiks atnes arī ko nepatīkamu – kā atpazīt pavasara alerģijas agrīnos signālus? Skrides Sirds klīnikas alergologs Māris Bukovskis TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidroja, kurš simptoms ir nepārprotams signāls, ka jūs piemeklējusi alerģija.
Bukovskis norādīja, ka bieži alerģijas simptomi tiek sajaukti ar akūtu elpceļu infekciju – iesnas, šķaudīšana vai konjunktivīts var maldināt cilvēku.
Nieze acu, deguna un rīkles gļotādās ir ļoti raksturīgs alerģijas simptoms. Šī pazīme praktiski viennozīmīgi ļauj atšķirt alerģiju no vīrusa infekcijas.
