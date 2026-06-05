Vēstulei bija otrs, ne tik redzams adresāts – pasaules mediju pirmā reakcija uz sensacionālo Zelenska vēstuli Putinam 0
Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska atklātā vēstule Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam šodien kļuvusi par vienu no apspriestākajiem notikumiem ne tikai Ukrainas, bet arī visas pasaules mediju telpā. Vairāki Rietumu plašsaziņas līdzekļi to publicēja pilnībā, savukārt citi viedokļrakstos mēģināja novērtēt un analizēt šo Ukrainas prezidenta soli.
Tā, piemēram, amerikāņu ziņu aģentūra Associated Press konstatējusi, ka vēstule satur plašu kritiku par visu Putina 26 gadus ilgo valdīšanu un norāda uz Krievijas diktatora trauslo pozīciju. Pēc izdevuma žurnālistu domām, Zelenskis acīmredzami mēģina izmantot Ukrainas Bruņoto spēku pašreizējās priekšrocības frontē, lai iekustinātu reālu diplomātisko procesu.
Laikraksts The New York Times publicēja rakstu ar virsrakstu “Zelenskis vēstulē Putinam apvieno izsmieklu ar miera sarunu piedāvājumu”. Publikācijas autori norāda, ka Putinam ir ticis norādīts uz militārajām kļūmēm, inflāciju un Krievijas atkarību no Ķīnas. Vienlaikus žurnālisti pieļauj, ka vēstules otrs, ne tik acīmredzamais adresāts bijis Donalds Tramps, jo tekstā ietverts aizplīvurots pārmetums ASV prezidentam saistībā ar viņa pagājušā gada atsevišķajām sarunām ar Putinu Alaskā.
Britu sabiedriskās raidorganizācijas BBC žurnālisti uzskata, ka vēstules tonis bijis pārdrošs, pat līdzinājies izsmieklam, jo tajā tieši vērsta uzmanība uz nesenajiem triecieniem Krievijas teritorijā.
Franču laikraksts Le Monde Zelenska vēstuli novērtēja kā mēģinājumu atgriezt Krieviju pie sarunu galda, bet Vācijas iknedēļas izdevums Die Zeit raksta, ka “Zelenska vēstulei vietām ir draudīgs zemteksts”.
Kā jau ziņoja UNIAN, Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Vladimiram Putinam ir ziņots par Volodimira Zelenska atklāto vēstuli ar piedāvājumu rīkot sarunas, taču par Krievijas līdera reakciju viņš neinformēja.
Peskovs paziņoja par oficiālu sakaru kanālu trūkumu starp Krieviju un Ukrainu un pauda cerību uz sarunu procesa atjaunošanu. Tāpat viņš kritizēja ASV politiku attiecībā pret Ukrainu un norādīja, ka tuvākajā laikā Putina tikšanās ar Trampu nav plānota.