VIDEO. Aculieciniekam Alojā izdevies nofilmēt sastapšanos aci pret aci ar lāceni un lācēniem: “Ņem līdzi draugu, kurš skrien lēnāk par tevi!” Ieteikt







Video klejo lietotnē Whatsapp, kā arī publicēts Tiktok ar komentāru: “Made in Latvija. Ja ej sēņot pie Valguma, ņem līdzi draugu, kurš skrien lēnāk par tevi.” Savukārt lietotnē Whatsapp izplatās ziņa, ka video filmēts Alojā. Plašākas informācijas nav, vēsta Medibam.lv.

Reklāma Reklāma

Video redzams, ka to visticamāk filmē kāds mednieks, kadrā parādās lācene ar diviem pusaugu lācēniem. Tie nāk kopā, pēc tam izklīst un pienāk draudoši tuvu medniekam. Mednieks iebāž telefonu kabatā, ierakstam turpinoties, un ir skaidrs, ka cilvēks mēģina aizbiedēt lāčus. Fonā dzirdams, kā smagi elso lācis, medniekam turpinot to dzīt prom. Pēc tam mednieks izņem telefonu no kabatas un lāči nav vairs redzami. Nav skaidrs, cik tuvu lāči cilvēkam pienāca, bet noteikti tas bija satraucošs un biedējošs mirklis.

Atgādinām, ka lāči ir aizsargājamas sugas dzīvnieks un tos medīt ir aizliegts. Saskaņā ar zinātnieku pētījumiem, šobrīd Latvijā mīt ap 130 lāču.

Drošākais veids, kā sevi pasargāt šādās situācijās, ir izmantojot lāču atbaidīšanas aerosolu ar piparu gāzi. Outdoorexperts.lv piedāvā divu veidu – 150 ml, kas piparus smidzina 5 m attālumā, kā arī 300 ml flakons, kas piparus smidzina 10 m distancē!