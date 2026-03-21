VIDEO. Smaga avārija Madonas novadā pārvēršas traģēdijā – bojā gājuši trīs cilvēki
Madonas novadā noticis smags ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistītas divas automašīnas. Par notikušo sociālo mediju platformā “Instagram” ziņo profils “Sadursme”.
Saskaņā ar aculiecinieku sniegto informāciju, vienā no automašīnām – BMW – atradušies divi jaunieši. Pēc aculiecinieka teiktā, pie samaņas bijis tikai transportlīdzekļa vadītājs.
Savukārt otrā automašīnā – apvidus auto – atradies viens vadītājs, kurš pēc negadījuma bijis pie samaņas un atrodas pie transportlīdzekļa.
Kā norādīts publikācijā, sadursmes spēks bijis ļoti liels, un abas automašīnas pēc negadījuma ir smagi sadragātas.
Uz notikuma vietu izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķi un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Soctīklos izplatītajā informācijā arī minēts, ka BMW automašīnas spidometrā pēc sadursmes bijis redzams aptuveni 180 kilometru stundā rādījums, tomēr oficiāls negadījuma apstākļu skaidrojums pagaidām nav sniegts.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Valsts policija vērtēs sestdien notikušā ceļu satiksmes negadījuma Madonas novada Praulienas pagastā video filmētāja atbildību.
Sestdien vakarā sociālajos medijos un saziņas vietnēs plaši izplatījās vairāki video, kur redzama avārijas vieta, sadursmē sadauzītie transportlīdzekļi, kā arī avārijā cietušie.
Kā liecina video, to filmējis kāds vīrietis, kurš braucis garām notikuma vietai un devies apskatīt situāciju, to iemūžinot video. Materiālā redzams, ka tā autors apstaigā divas sasistās automašīnas, paskatās uz cietušajiem, viens no kuriem vēl kustējies, taču uzreiz nav sniedzis pirmo palīdzību, to gan solot izdarīt.
Citā video redzams, ka notikuma vietā piestājuši vēl pāris auto un cilvēki apskata notikuma vietu.
Saskaņā ar Krimināllikumu, personai ir jāsniedz palīdzība cilvēkam, kas atrodas dzīvībai bīstamā stāvoklī.