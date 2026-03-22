VIDEO. "Viņš bija kā tētis, kura man visu dzīvi trūka…" Laura traģiskajā Madonas avārijā zaudēja tuvu cilvēku

17:47, 22. marts 2026
Stāsti Pieredze

Vakardien Latviju pāršalca traģēdija, kur Madonas pusē autoavārija laupīja trīs dzīvības. Mašīnā, kurā ietriecās pārgalvīgais šoferis, atradās vīrietis, kura dzīvību mediķi ar visiem spēkiem centās glābt, bet diemžēl slimnīcā tas tomēr neizdevās un gūtās traumas bija pārāk nopietnas.

Atklājas jauni fakti par traģisko avāriju Madonā – bojāgājušie pieļāvuši būtisku pārkāpumu 138
Tramps paziņo, ka Irāna ir sabrukusi, un nosauc jaunu ASV lielāko ienaidnieku
Melnā svītra aiz muguras! Pēc 23. marta trim zodiaka zīmēm viss sāks sakārtoties
Laura, kuru daudzi atpazīst no dažādiem izklaides šoviem šodien “Tik Tok” ievietojusi video, atklājot, ka šis vīrietis viņai bija ļoti tuvs un dārgs.

Laura raksta: “Viņš man nebija tikai draugs… viņš bija kā tētis, kāda man visu dzīvi trūka.

Miljonus vērtajā Mūkusalas promenādē atklātas problēmas – būs jāveic labojumi
“Jāiet kaut ko nomedīt…” Dāvids atklāj, kā dzīvo “Somu mežos”
“Dažas ielas put kā Sahāras tuksnesī!” Iedzīvotāji sašutuši par situāciju Rīgā

Viņš mani redzēja tādu, kāda es patiesībā esmu – gan priekos, gan tumšākajos brīžos. Vienmēr klāt, pat tad, kad citi prom vēra muguru vai atsvešinājās.

Es šo ierakstu nerakstu uzmanības dēļ, bet sev… jo zaudēt tik tuvu cilvēku ir neizsakāmi smagi. Visdziļākā līdzjūtība viņa ģimenei.”

@mia_laurita1

Viņš man nebija tikai draugs… viņš bija kā tētis, kāda man visu dzīvi trūka. 🤍 Viņš mani redzēja tādu, kāda es patiesībā esmu – gan priekos, gan tumšākajos brīžos. Vienmēr klāt, pat tad, kad citi prom vēra muguru vai atsvešinājās. Es šo ierakstu nerakstu uzmanības dēļ, bet sev… jo zaudēt tik tuvu cilvēku ir neizsakāmi smagi. Visdziļākā līdzjūtība viņa ģimenei. 🕊 Надеюсь, что на небесах с тобой обращаются лучше, чем в этом мире. Я люблю тебя навсегда.

Šis ir atgādinājums mums visiem ievērot ceļu satiksmes noteikumus un nepārkāpt ātrumu, apdraudot un potenciāli laupot dzīvību ne tikai sev, bet arī pilnīgi svešiem cilvēkiem, sagraujot viņu tuvinieku un apkārtējo dzīves.

Komentāros ļaudis izsaka visdziļāko līdzjūtību. LA.LV pievienojas šiem vārdiem.

SAISTĪTIE RAKSTI
Viedoklis
“Guli, guli.” Madonas traģiskās avārijas aculiecinieka rīcība liek šausmās saķert galvu
VIDEO. Smaga avārija Madonas novadā pārvēršas traģēdijā – bojā gājuši trīs cilvēki
VIDEO. “Nerēķinās ne ar savu, ne citu dzīvībām!” Atkal pieķerts “Ecolines” autobusa šoferis, kurš uz ceļa apdraud apkārtējos