VIDEO. “Viņš bija kā tētis, kura man visu dzīvi trūka…” Laura traģiskajā Madonas avārijā zaudēja tuvu cilvēku 0
Vakardien Latviju pāršalca traģēdija, kur Madonas pusē autoavārija laupīja trīs dzīvības. Mašīnā, kurā ietriecās pārgalvīgais šoferis, atradās vīrietis, kura dzīvību mediķi ar visiem spēkiem centās glābt, bet diemžēl slimnīcā tas tomēr neizdevās un gūtās traumas bija pārāk nopietnas.
Laura, kuru daudzi atpazīst no dažādiem izklaides šoviem šodien “Tik Tok” ievietojusi video, atklājot, ka šis vīrietis viņai bija ļoti tuvs un dārgs.
@mia_laurita1
Viņš man nebija tikai draugs… viņš bija kā tētis, kāda man visu dzīvi trūka. 🤍 Viņš mani redzēja tādu, kāda es patiesībā esmu – gan priekos, gan tumšākajos brīžos. Vienmēr klāt, pat tad, kad citi prom vēra muguru vai atsvešinājās. Es šo ierakstu nerakstu uzmanības dēļ, bet sev… jo zaudēt tik tuvu cilvēku ir neizsakāmi smagi. Visdziļākā līdzjūtība viņa ģimenei. 🕊 Надеюсь, что на небесах с тобой обращаются лучше, чем в этом мире. Я люблю тебя навсегда.
Šis ir atgādinājums mums visiem ievērot ceļu satiksmes noteikumus un nepārkāpt ātrumu, apdraudot un potenciāli laupot dzīvību ne tikai sev, bet arī pilnīgi svešiem cilvēkiem, sagraujot viņu tuvinieku un apkārtējo dzīves.
Komentāros ļaudis izsaka visdziļāko līdzjūtību. LA.LV pievienojas šiem vārdiem.