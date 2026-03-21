“Viena automašīna grāvī uz jumta, otra – ceļa nogāzē.” Smaga avārija ar cietušajiem, tostarp bērniem 0

10:01, 21. marts 2026
Vienu automašīnu grāvī uz jumta, otru – ceļa nogāzē uz riteņiem, bet šosejas vidū izkaisītas detaļas – šādu ainu, kā vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”, nācās redzēt daudziem autovadītājiem, kuri devās maršrutā starp Tukumu un Kuldīgu.

Raidījums vēsta, ka 20. martā Tukuma novada Zemītes pagastā notika ceļu satiksmes negadījums, kurā bija iesaistītas automašīnas “Audi” un “Volkswagen Passat”. Saskaņā ar sākotnējo informāciju negadījumā cieta piecas personas, tostarp bērni, kuri nogādāti medicīnas iestādē.

Par notikušo Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess, un likumsargi turpina izmeklēt negadījuma apstākļus.

Aculiecinieks stāstījis, ka redzējis, kā no vienas automašīnas tiek izvilkti divi cilvēki, bet bērns atradies sēdeklītī. Pēc viņa teiktā, visi cietušie tika nogādāti mediķu aprūpē.

Ir aizdomas, ka avāriju izraisīja pārgalvīga apdzīšana, taču policija skaidros visas iespējamās versijas.

