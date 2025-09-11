VIDEO. Asins šaltis, pūļa panika, ASV valdības karogi nolaisti pusmastā. Nošauts Trampa sabiedrotais Kērks 17
Brīdinām, video satur vardarbīgus kadrus!
ASV konservatīvais aktīvists Čārlijs Kērks, ietekmīgs prezidenta Donalda Trampa sabiedrotais, trešdien tika nošauts, uzstājoties Jūtas universitātē. Sākta snaipera meklēšana, kuru gubernators nosauca par politiskās slepkavības izpildītāju, raksta aģentūra Reuters.
Varas iestādes paziņoja, ka trešdienas vakarā, aptuveni astoņas stundas pēc šaušanas pusdienlaikā, Jūtas ielejas universitātes pilsētiņā Oremā, Jūtā, aizdomās turamais vēl nebija aizturēts. Meklēšanā piedalījās aptuveni 3000 cilvēku. “Snaiperis šāva no attālas pozīcijas uz ēkas jumta universitātes teritorijā,” četras stundas vēlāk preses konferencē teica Jūtas Sabiedriskās drošības departamenta komisārs Bo Meisons.
Valsts policija trešdienas vakarā izdeva paziņojumu, ka divi vīrieši tika aizturēti un viens tika nopratināts, bet abi vēlāk atbrīvoti. “Pašlaik nav saiknes ar šaušanu nevienam no šiem indivīdiem,” teikts paziņojumā.
Video ziņojumā, kas ierakstīts Ovālajā kabinetā un publicēts Trampa Truth Social platformā, prezidents apsolīja atrast vainīgo. “Mana administrācija atradīs katru, kas piedalījās šajā zvērībā un citos politiskās vardarbības aktos, tostarp organizācijas, kas to finansē un atbalsta,” sacīja Tramps.
Mobilā telefona videoieraksti, kas publicēti tiešsaistē, parādīja, kā Kērks uzrunā lielu pūli zem klajas debess universitātes pilsētiņā, kad atskanēja šāviens. Kērks pielika roku pie kakla, krītot no krēsla, izraisot skatītājos paniku un bēgšanu. Citā ierakstā bija redzamas asinis, kas plūst no Kērka kakla tūlīt pēc šāviena.
Tramps pavēlēja nolaist visus ASV valdības karogus līdz pusei staba līdz svētdienai par godu Kērkam.
Slepkavība ir jaunākais no vairākiem uzbrukumiem ASV politiskajām figūrām, tostarp diviem atentāta mēģinājumiem pret Trampu pagājušajā gadā, kas uzsver strauju politiskās vardarbības pieaugumu. “Šī ir tumša diena mūsu štatam, traģiska diena mūsu tautai,” preses konferencē sacīja Jūtas republikāņu gubernators Spensers Kokss.
Tā kā aizdomās turamais joprojām ir brīvībā, nav skaidru pierādījumu par vardarbības motīvu. Tramps, kurš regulāri raksturo politiskos pretiniekus, tiesnešus un citus, kas stāv viņa ceļā, kā “radikālos kreisos lunātiķus” un brīdina, ka tie rada eksistenciālu draudu tautai, nosodīja vardarbīgu politisko retoriku.
Kērka uzstāšanās trešdien bija pirmā no plānotās 15 pasākumu sērijas “American Comeback Tour” universitātēs visā valstī. Viņš bieži izmantoja šādus pasākumus, kas parasti piesaistīja lielus studentu pūļus, lai aicinātu apmeklētājus debatēt ar viņu tiešraidē.
Sekundes pirms nošaušanas viņš tika iztaujāts par ieroču vardarbību, saskaņā ar vairākiem tiešsaistē publicētiem pasākuma video. “Vai zināt, cik masu šāvēju ir bijis Amerikā pēdējos 10 gados?” Kērkam tika jautāts. Viņš atbildēja: “Skaitot vai neskaitot bandu vardarbību?” Dažas sekundes vēlāk viņš tika nošauts.
Kērks un viņa līdzdibinātā organizācija Turning Point USA, lielākā konservatīvo jauniešu organizācija valstī, spēlēja galveno lomu jauno vēlētāju atbalsta nodrošināšanā Trampam novembrī.
Pēc uzvaras otrajā prezidenta termiņā Tramps atzinīgi novērtēja Kērku par jauniešu un krāsaino vēlētāju mobilizēšanu viņa kampaņas atbalstam.
President Trump shares a message on the assassination of Charlie Kirk.
“I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived & died. The values of free speech, citizenship, the rule of law & the patriotic devotion & love of God.” pic.twitter.com/3fBSgs4Zxa
— The White House (@WhiteHouse) September 11, 2025
Alvis Hermanis “Facebook” par šo notikumu raksta: “Čārlija Kirka slepkavību gandrīz var salīdzināt ar Kenedija gadījumu. Tie, kas seko ASV procesiem, sapratīs. Neviens jaunās paaudzes intelektuālis nav darījis tik daudz vārda brīvības un veselā saprāta aizstāvībai, kā viņš. Jaunās paaudzes kreisajiem viņš bija drauds nr1. Sekas būs neparedzamas.”