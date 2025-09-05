“Man tagad būs kara ministrija!” Tramps nāk klajā ar šo un vēl vienu svarīgu paziņojumu 0
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien paziņoja, ka drīzumā runās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
“Es runāšu, jā,” Tramps, Baltajā namā tiekoties ar IT nozares vadītājiem, atbildēja žurnālistam uz jautājumu, vai viņš tuvākajā laikā runās ar Krievijas līderi.
“Mums ir ļoti labs dialogs,” viņš piebilda.
ASV prezidents arī atkārtoja iepriekš pausto apgalvojumu, ka viņam īsā laikā esot izdevies izbeigt vairākus karus, tomēr Krievijas karš pret Ukrainu, ko viņš vēlēšanu kampaņas gaitā solīja apturēt 24 stundu laikā, izrādījies sarežģīts uzdevums.
“Šis uzdevums [Krievijas-Ukrainas kara izbeigšana] izrādījās grūtāks, bet mēs to atrisināsim. Mēs to atrisināsim,” pauda Tramps.
ASV prezidentam ceturtdien bija telefonsaruna ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Eiropas līderiem. Tā notika pēc samita Parīzē, kura mērķis bija nostiprināt plānus par drošības garantijām Ukrainai.
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs piektdien sacīja, ka sarunas ar Trampu “var tikt organizētas ļoti ātri, ja tas būs nepieciešams”.
Tramps Aizsardzības ministriju pārdēvēs par Kara ministriju
ASV prezidents Donalds Tramps Aizsardzības ministriju pārdēvēs par Kara ministriju, ceturtdien pavēstīja Baltais nams, norādot, ka nosaukuma maiņa radīs spēcīgāku tēlu.
Lai gan ministrijas oficiālais nosaukums ir noteikts ar likumu, Tramps ar izildrīkojumu atļaus savai administrācijai izmantot jauno apzīmējumu kā “sekundāru nosaukumu”, teikts Baltā nama dokumentā.
Aizsardzības amatpersonām ir atļauts lietot “sekundāros nosaukumus, piemēram, “kara ministrs”, (..) oficiālajā sarakstē, publiskajos paziņojumos, ceremoniālos kontekstos”, teikts dokumentā.
Nav uzreiz skaidrs, kad Tramps plāno parakstīt rīkojumu, bet prezidenta piektdienas publiskais grafiks liecina, ka pēcpusdienā viņš parakstīs izpildrīkojumus, kā arī nāks klajā ar paziņojumu Ovālajā kabinetā.
Kara ministrija, kas tika izveidota ASV neatkarības pirmsākumos, vēsturiski pārraudzīja ASV sauszemes spēkus.
Pēc Otrā pasaules kara, veicot valdības reorganizāciju, tā kopā ar ASV Jūras un Gaisa spēkiem tika iekļauta vienotā Nacionālajā militārajā iestādē, kas 1949.gadā tika pārdēvēta par Aizsardzības ministriju.