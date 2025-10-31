VIDEO. Černobiļā pamanīti zili suņi – pētnieki meklē skaidrojumu 0
Černobiļas kodolkatastrofas zonā strādājošā organizācija “Dogs of Chernobyl” paziņojusi par neparastu atklājumu – daļa suņu, kas dzīvo aizliegtajā zonā, pēkšņi ieguvuši zilu spalvu. Šī ir pirmā reize, kad manīta šāda parādība kopš katastrofas 1986. gadā.
Organizācija, kas kopš 2017. gada rūpējas par aptuveni 700 suņiem, pamanīja vairākus dzīvniekus ar zilganu apmatojumu. “Viņi nebija zili pagājušajā nedēļā. Mēs nezinām iemeslu, taču mēģinām tos noķert, lai noskaidrotu, kas noticis,” teikts grupas publiskotajā video.
Speciālisti uzskata, ka dzīvnieki, visticamāk, nonākuši saskarē ar kādu ķīmisku vielu, kas iekrāsojusi spalvu. Tomēr suņi izskatās veseli un aktīvi, uzsvēra organizācija, kas darbojas sadarbībā ar bezpeļņas fondu “Clean Futures Fund”.
Šie dzīvnieki ir 1986. gada katastrofā pamesto mājdzīvnieku pēcteči. Kad notika sprādziens Černobiļas atomelektrostacijā, cilvēki tika evakuēti, bet daudzi mājdzīvnieki palika aiz muguras. Laika gaitā viņu pēcnācēji pielāgojušies dzīvei piesārņotajā vidē.
Pētnieki no Kolumbijas universitātes, vadībā ar vides veselības speciālistu Normanu Džeju Kleimanu, pēta šos suņus, lai noskaidrotu, kā ilgstoša dzīvošana toksiskā vidē ietekmējusi to ģenētiku, vēsta “Daily Mail”.
Analizējot 116 suņu asins paraugus, kas savākti 2018.–2019. gadā, zinātnieki konstatējuši, ka Černobiļas suņi ir ģenētiski atšķirīgi no citiem reģiona dzīvniekiem. Pētījumā, kas publicēts žurnālā Canine Medicine and Genetics, atklāti gandrīz 400 ģenētiski “atšķirīgi” reģioni un 52 gēni, kas, iespējams, saistīti ar pielāgošanos piesārņotajai videi.
Tas liecina, ka suņi laika gaitā attīstījuši dabisku izturību pret radiāciju, smagajiem metāliem un piesārņojumu – īpašību, kas palīdzējusi tiem izdzīvot vietā, kur cilvēki nevar dzīvot.