"Ja suns sakož zagli, saimniekam neiestājas nekāda atbildība," PVD ģenerāldirektors par dzīvnieku agresiju
TV24 raidījumā “Saimnieks.Zeme.Valsts” Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) ģenerāldirektors Māris Balodis skaidroja, kādos gadījumos suņa saimniekam var, un kādos nevar, iestāties administratīvā vai kriminālatbildība, piemēram, ja suns ir sakodis cilvēku.
Balodis uzsvēra, ka katrs gadījums tiek vērtēts individuāli, ņemot vērā visus apstākļus un pierādījumus. Tiek izvērtēts, vai suns ir rīkojies aizsardzības nolūkā, vai arī notikušais bijis dzīvnieka agresijas rezultāts bez pamata.
“Ja suns ir aizstāvējis savu īpašumu, vai suns ir provocēts, tad administratīvā atbildība neiestājas,” skaidroja PVD ģenerāldirektors.
Viņš min arī konkrētu piemēru, piemēram, ja suns sakož cilvēku, kurš ir ielauzies privātīpašumā. “Piemēram, ja sakož zagli dzīvoklī, tad tur neiestājas saimniekam nekāda atbildība, jo suns pilda savas pamatfunkcijas, kas ir aizsargāt īpašumu,” norādīja Balodis.
Jau iepriekš ziņojām, ka saistībā ar notikušo trīs suņu nošaušanu Bauskas novadā sākts kriminālprocess par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, ja rezultātā tie gājuši bojā. Uzņēmējs Modris Konovalovs, kurš ir zināms kā saimniecības “Modra olas” īpašnieks, sociālajos tīklos ir paziņojis, ka dzīvnieki pieder viņam.
Pašvaldībā skaidro, ka 10. oktobrī novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par trīs agresīvi noskaņotiem klaiņojošiem suņiem, kas privātīpašumā Brunavas pagastā apdraudēja saimnieci. Pašvaldības policijas dežūrdaļa veica saziņu ar “Dzīvnieku glābšanas dienestu” – dzīvnieku ķērājiem. Taču mednieku kolektīva pārstāvis esot ieradies pirms dzīvnieku ķērājiem un suņus nošāvis.
Par notikušo VP sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta 2. daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Par šādu nodarījumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
VP turpina noskaidrot visus notikušā apstākļus. Tiklīdz būs iespējams, policija sola informēt par izmeklēšanas gaitu.
Pašvaldības policijā ir sāktas divas administratīvās lietvedības – saistībā ar stirnas nonāvēšanu, ko izdarīja suņi, kā arī par to, ka tika pieļauta dzīvnieku klaiņošana.
Notikumā bija iesaistīta arī organizācija “Dzīvnieku glābšanas dienests”. Tā ziņo, ka piektdien pēc plkst. 13 saņemts izsaukums par kādas mājas pagalmā esošiem trim agresīviem suņiem. “Diemžēl suņa īpašnieku mums izdevās noskaidrot gandrīz vienlaicīgi ar policistiem, kuri nolasīja mikročipus jau mirušajiem suņiem,” klāsta organizācijā. “Dzīvnieku glābšanas dienests” arī aicina suņu īpašniekus nodrošināt, lai viņu dzīvnieki neklaiņotu.
Pret trim pašvaldības policijas darbiniekiem sākta dienesta pārbaude, taču šie darbinieki turpina darbu.