Kāpēc kaķis sēž pie durvīm tieši pirms saimnieka atgriešanās? Izrādās, ka tā nav nejaušība
Vai esi pamanījis, ka tavs kaķis sēž pie durvīm tieši brīdī, kad atgriezies mājās? Šķiet, ka viņš to brīdi jūt jau iepriekš. Taču šai mistiskajai parādībai patiesībā ir ļoti loģisks skaidrojums – tas slēpjas kaķa fenomenālajās maņās, atmiņā un spējās ievērot tavu ikdienas ritmu.
Bioloģiskais pulkstenis un rutīna
Kaķiem ir precīzs iekšējais bioloģiskais pulkstenis, kas palīdz tiem orientēties laikā. Viņi lieliski apzinās dienas ritmu, atceras savu rutīnu un precīzi zina, kad pienācis saimnieka ierastais atgriešanās laiks.
Kaķi pamana vissīkākās detaļas – krēslas iestāšanos, āra apgaismojuma ieslēgšanos, noteiktu skaņu uz ielas vai brīdi, kad parasti ir barošanas vai rotaļu laiks. Ja tu kavējies, viņi var kļūt nemierīgi, jo “grafiks” vairs nesakrīt ar ierasto kārtību.
Fenomenāla oža
Kaķiem oža nav tik spēcīga kā suņiem, taču tā joprojām ievērojami pārspēj cilvēku spējas. Viņu degunos darbojas aptuveni 80 miljoni ožas receptoru, kas ļauj atšķirt sava saimnieka unikālo smaržu pat no 30 metru attāluma, ja logs ir atvērts.
Tieši šī spēja ļauj kaķim noteikt, ka tu esi ceļā uz mājām, vēl pirms tu esi parādījies durvīs vai gaitenī.