VIDEO. Daugavpilī neuzmanības dēļ auto ietriecas tramvajā

22:37, 1. maijs 2026
28. aprīļa pēcpusdienā Daugavpilī, Jaunbūves apkaimē, noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā sadūrās vieglā automašīna un tramvajs.

Notikumu fiksēja Daugavpils pilsētas pašvaldības policija videonovērošanas kameras, kas ļāva operatīvi izvērtēt situāciju un informēt atbildīgos dienestus.

Saskaņā ar sākotnējo informāciju sadursme notikusi autovadītāja neuzmanības dēļ – netika ievērota satiksmes organizācija un tramvaja kustības priekšrocības.

Negadījuma apstākļi vēl tiek precizēti, un atbildīgās institūcijas turpina darbu pie notikušā izvērtēšanas.

Policija atkārtoti aicina autovadītājus būt uzmanīgiem, ievērot ceļu satiksmes noteikumus un sekot ceļa zīmēm un luksoforu signāliem. Pārdomāta rīcība uz ceļa palīdz izvairīties no negadījumiem un pasargā visus satiksmes dalībniekus.

