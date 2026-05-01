Tā ir daudz kaitīgāka, nekā tu domā – kas patiesībā ir pelēkā pūka tavā matu sukā?

21:15, 1. maijs 2026
Lielākā daļa cilvēku, ieraugot pelēcīgi pūkaino masu savā matu sukā, vienkārši pieņem, ka tie ir putekļi vai kādi netīrumi, kas tur sakrājušies. Ikdienā mēs visai bieži mēdzam mazgāt kosmētikas otiņas, regulāri mainām spilvendrānas un sekojam līdzi savas ādas kopšanai, taču matu suka bieži vien paliek novārtā.

No pirmā acu uzmetiena šis pelēkais nosēdums matu sukā patiešām var šķist nekaitīgs. Taču speciālisti norāda, ka realitāte ir daudz nepatīkamāka.

Kas ir šī pelēkā pūka?

Kāds frizieris ārzemju medijiem skaidro, ka šī pelēkā masa patiesībā ir dažādu vielu sajaukums. Tajā ietilpst izkrituši mati, galvas ādas izdalītās eļļas, atmirušās ādas šūnas un gaisā esošie putekļi. Papildu lomu spēlē arī matu kopšanas līdzekli, kurus izmantojam, un kuri palīdz visam šim sajaukties un salipt kopā.

Savukārt dermatologi norāda, ka šis process ir pilnīgi dabisks. Ķemmējot matus, tie izkrīt un paliek matu sukā. Tajā pašā laikā no galvas ādas nepārtraukti atdalās atmirušās šūnas, kas arī tur uzkrājas. Ja ikdienā tiek lietoti matu ieveidošanas līdzekļi, tie nokļūst uz sukas sariem un darbojas kā sava veida līme, kas pievelk vēl vairāk netīrumu. Rezultātā veidojas pelēka, pūkaina masa, kas nav tikai putekļi, bet gan vesels maisījums.

Taču tas nav tikai jautājums par estētiku. Šāds nosēdums var kļūt par labvēlīgu vidi baktērijām un rauga sēnītēm. Ja suka netiek regulāri tīrīta, viss šis saturs katru dienu atkārtoti nonāk arī uz galvas ādas. Tas var izraisīt kairinājumu, niezi, izsitumus, kā arī veicināt matu lūšanu.

Turklāt šāds netīrumu slānis veidojas visai ātri. Ja suka tiek lietota katru dienu, īpaši kombinācijā ar matu veidošanas līdzekļiem, redzams nosēdums var parādīties jau nedēļas laikā. Vēl ātrāk tas notiek sausā vai putekļainā vidē.

Cik bieži jātīra matu suka?

Speciālisti iesaka pievērts uzmanību arī sukas tīrīšanas biežumam. Ja to lieto katru dienu un regulāri izmanto matu kopšanas līdzekļus, suka būtu jāmazgā vismaz reizi nedēļā. Ja lietošana ir retāka, pietiek ar tīrīšanu reizi divās vai trijās nedēļās. Taču galvenais noteikums ir visai vienkāršs – tiklīdz redzams, ka uz matu sukas veidojas pelēcīgais nosēdums, to vajadzētu notīrīt.

Lai uzturētu matu suku tīru, pietiek ar dažiem vienkāršiem soļiem. Vispirms no sukas jāizņem visi izkritušie mati. Pēc tam to ieteicams iemērkt siltā ūdenī, pievienojot nelielu daudzumu šampūna un nedaudz sodas. Pēc dažām minūtēm var ar pirkstiem vai vecu zobu birsti rūpīgi iztīrīt starpas starp sariem. Noslēgumā suka jānoskalo ar tīru ūdeni un jāatstāj nožūt ar sariem uz leju.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

