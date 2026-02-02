Foto: ekrānuzņēmums no video.

VIDEO. Doņeckā turpinās humanitārā katastrofa: Mēnešiem ilgi nav ūdens, atvestās mucas sasalst, cilvēki cieš 0

20:50, 2. februāris 2026
Okupētās Donbasa daļas iedzīvotājiem faktiski ir liegta jebkāda piekļuve dzeramajam ūdenim.

Donecka, kas uz laiku atrodas Krievijas okupācijā, ūdensapgādes situācija joprojām ir kritiska, neraugoties uz spēcīgajiem sniegputeņiem šajā ziemā. Par to, kā raksta Dialog.ua, informējis žurnālists Deniss Kazanskis.

Pēc viņa teiktā, vairākos apdzīvotos punktos ūdens nav bijis jau mēnešiem ilgi, bet arī to, ko iedzīvotājiem piegādā mucās uz ielām, nav iespējams izmantot — ūdens vienkārši ir sasalis. Neviens šo problēmu nerisina, un cilvēki ir spiesti izdzīvot paši, kā nu spēj.

Eksperti jau gadiem norāda, ka šī problēma ir sistēmiska un saistīta ar normāla remonta un infrastruktūras pārvaldības trūkumu. Doneckas iedzīvotāji ir spiesti dzīvot bez stabilas piekļuves ūdenim, kas rada ne tikai ikdienas grūtības, bet arī nopietnus sanitāros riskus.

Jau gadiem Doneckā būtībā turpinās humanitārā katastrofa, un Donbasa iedzīvotāji paši savām acīm ir pārliecinājušies, ka Ukrainas laikā dzīve bija ievērojami labāka.

