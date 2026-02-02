Tieši no tā Putins baidās visvairāk: Slaidiņš atklāj patiesās kara sekas uz Krieviju 4

LA.LV
20:02, 2. februāris 2026
Viedokļi

Krievijas enerģētikas terorisma taktika Ukrainā nespēj sasniegt iecerētos mērķus. Taču, kā norāda NBS majors Jānis Slaidiņš, pat pamiers var būt bīstams – tas ļautu Krievijai atgūties un sagatavot jaunus triecienus.

Kokteilis
Visums uzgriež lielo veiksmi! 3 zodiaka zīmēm šī nedēļa dzīvi var sagriezt kājām gaisā (labā nozīmē)
RAKSTA REDAKTORS
Ogrē ienāk tirdzniecības milzis: zināms, cik lielas algas sola darbiniekiem 16
RAKSTA REDAKTORS
“Ja ir kārtīga ziema, tad vasarā…” Laika vērotājs Bukšs vērtē, kāds turpinājums varētu būt šī gada ilgstošajam salam 4
Lasīt citas ziņas

Slaidiņš stāsta, ka Krievijas enerģētikas terorisma taktika ir cietusi neveiksmi. Ja Krievija ievēros pamieru, tad Maskava zaudēs vienu no galvenajiem spiediena elementiem uz Ukrainu.

Vienlaikus ir skaidrs, ka Kremlim bīstami nav ukraiņu radītie triecieni, bet gan to sociālās sekas. Tie rada degvielas trūkumu, cenu pieaugumu un spriedzi reģionos. Tieši no tā Putins baidās visvairāk, norāda Slaidiņš.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. “Gaidāma silta ziema!” Pēc rekordaukstas nakts latvieši ironizē par rudenī izteiktajām prognozēm
Latvijas vārds Epstīna faiIos: Siliņa ministrijām dod uzdevumus
Elektrības cenas turpina strauji augt! Kāda aizvadītajā nedēļā bija cena par megavatstundu?

Vēl majors stāsta, ka pamiers dos Krievijai laiku atgūties un uzkrāt resursus. Ja Krievija pieliks tikpat lielu piepūli tiltu iznīcināšanā, kā tā dara enerģētikas resursu iznīcināšanā, Kijevai varētu rasties nopietnas problēmas.

Vairāk skaties video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Putins vairs nav apturams – Latvijas vēstnieks izsaka drūmu prognozi
Vai 2026. gads būs miera gads? Analītiķi iezīmē trīs iespējamos scenārijus Krievijas karam pret Ukrainu
“Financial Times” uzgājis dokumentus par Putina plāniem Krievijas nākotnei – eksperti tos dēvē par fantāzijām
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.