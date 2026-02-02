Tieši no tā Putins baidās visvairāk: Slaidiņš atklāj patiesās kara sekas uz Krieviju 4
Krievijas enerģētikas terorisma taktika Ukrainā nespēj sasniegt iecerētos mērķus. Taču, kā norāda NBS majors Jānis Slaidiņš, pat pamiers var būt bīstams – tas ļautu Krievijai atgūties un sagatavot jaunus triecienus.
Slaidiņš stāsta, ka Krievijas enerģētikas terorisma taktika ir cietusi neveiksmi. Ja Krievija ievēros pamieru, tad Maskava zaudēs vienu no galvenajiem spiediena elementiem uz Ukrainu.
Vienlaikus ir skaidrs, ka Kremlim bīstami nav ukraiņu radītie triecieni, bet gan to sociālās sekas. Tie rada degvielas trūkumu, cenu pieaugumu un spriedzi reģionos. Tieši no tā Putins baidās visvairāk, norāda Slaidiņš.
Vēl majors stāsta, ka pamiers dos Krievijai laiku atgūties un uzkrāt resursus. Ja Krievija pieliks tikpat lielu piepūli tiltu iznīcināšanā, kā tā dara enerģētikas resursu iznīcināšanā, Kijevai varētu rasties nopietnas problēmas.
