Tiesībsardze par ātrās palīdzības plānu šķirot pacientus: Tas ir diskriminējoši!
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) plāno prioritizēt izsaukumus. “Tas ir cilvēciski?” TV24 raidījumā “Uz līnijas” tiesībsardzei Karinai Palkovai jautā raidījuma vadītāja Anita Daukšte.
Tiesībsardze norāda, ka šķirošana kopumā ir diskriminācija. Diskriminācija nedrīkst pastāvēt pēc nekādiem parametriem. Viņa ar jauno NMPD modeli vēl nav iepazinusies, bet jau tagad skaidri pasaka šķirošanai “nē” – jo īpaši veselības aprūpes sistēmā.
Ārkārtējā stāvoklī ir iespējams ierobežot cilvēktiesības, bet ne ikdienā.
