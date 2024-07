FOTO: Ekrānuzņēmums/X/Odrija Aleksandra Rača

VIDEO. "Esmu laimīgākā meitene pasaulē!" Guntara Rača meita Odrija 20 gadu vecumā saņēmusi bildinājumu







Guntara Rača un Sintijas Jenertes meita Odrija Aleksandra 10.jūlijā savos sociālajos tīklos publicēja sirsnīgu video, jo šis datums viņai un viņas draugam ir dubultsvētki. Vēlāk gan izrādījās, ka šis datums nu kļuvis par trīskāršiem svētkiem.

10.jūlijā Odrija Aleksandra svin savu Vārda dienu, bet viņas draugs – pludmales volejbolists Ardis Daniels Bedrītis dzimšanas dienu. Odrija jau pa dienu dalījās ar jauku video, kā viņa gādā par dāvanām un plāno šo īpašo dienu, dodoties uz dažādām atpūta vietām.

Taču vēlāk izrādījās, ka šajā dienā Odrija saņēmusi bildinājumu, par ko arī viņa dalījās sociālajos medijos.

“Tas ir “jā” uz mūžu!” savā “Instagram” un “TikTok” kontā pēc bildinājuma saņemšanas raksta Odrija.

Bildinājums noticis pavisam romantiski – pie siena ruļļa, neilgi pēc svecīšu nopūšanas no svētku tortes. Ardis nometies ceļos un lūdzis skaistās meitenes “jā” vārdu. Viņa no emociju pārpilnības izplūda asarās: “Tā ir iemīlēšanās no jauna, tas ir apsolījums un jauns sākums! Aizvien to ir grūti aptvert, taču zinu, ka esmu laimīgākā meitene pasaulē!”