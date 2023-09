VIDEO. Floridā aligatora žokļos atrod sievietes līķi Ieteikt







ASV Floridas štatā nogalināts gandrīz 4 metrus garš aligators, kura žokļos tika pamanīts sievietes līķis, ziņo “BBC”.

Kāds aculiecinieks vietējiem medijiem stāstījis, ka redzējis aligatoru Largo kanālā, kas mutē satvēris rumpja apakšējo daļu.

Pinellas apgabala šerifa birojs paziņoja, ka dzīvnieks tika nogalināts, un apstiprināja, ka kanālā tika atrastas 41 gadu vecās Sabrinas Pekhemas mirstīgās atliekas.

Džamarkuss Bulards pastāstījis, ka gājis uz darba interviju, kad pamanījis aligatoru ar cilvēka ķermeni mutē, kas sākotnēji izskatījies pēc manekena.

“Es pamanīju, ka tā mutē ir ķermenis, rumpja lejasdaļa. Tiklīdz to ieraudzīju, tā skrēju tieši uz ugunsdzēsēju depo,” viņš stāstīja vietējai raidorganizācijai “Fox 13”.

Mirušās sievietes ģimene izveidojusi līdzekļu vākšanas lapu cieņpilnai mirušās apglabāšanai, norādot, ka sieviete nāves brīdī dzīvoja bezpajumtnieku nometnē netālu no meža apvidus.

Upures meita Breauna Dorisa sociālajā tīklā “Facebook” raksta: “Tiek uzskatīts, ka viņa, iespējams, tumsā gāja no vai uz savu apmetni, kas ir netālu no kanāla, un aligators uzbruka no ūdens. Lūdzu, nerunājiet par to, ko nezināt. Neatkarīgi no tā, kā jūs to formulējat, neviens nav pelnījis šādi mirt.”

Varas iestādes paziņoja, ka aligators tika humāni nogalināts un izņemts no kanāla, pirms policijas niršanas komanda atguva Pekhemas kundzes mirstīgās atliekas.

Medicīnas ekspertīzes birojs vēl noskaidro nāves cēloni.