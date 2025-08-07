VIDEO. Zirgs atmodina savu iekšējo Maiklu Džeksonu un sasmīdina pusi pasaules 0
Sociālajos tīklos popularitāti guvis jautrs video, kurā redzami zirgi, kas mierīgi soļo aplī, taču viens no viņiem izceļas, pārvietojoties atmuguriski – gluži kā “Moonwalk” solī Maikla Džeksona stilā.
“Kad tev jāskrien sacensībās, bet iekšējais Maikls Džeksons saka… vispirms mēnessgājiens,” teikts video aprakstā.
Skatītāji aktīvi iesaistās un ar smaidu komentē notiekošo:
“Vienmēr ir viens tāds…”
“Apgrieztā psiholoģija – konkurenti būs apjukuši…”
“Viņam būs tērauda augšstilbi!”
“Pārējie zirgi domā: ‘Ak, viņš atkal to dara…'”