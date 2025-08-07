#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

VIDEO. Zirgs atmodina savu iekšējo Maiklu Džeksonu un sasmīdina pusi pasaules 0

LA.LV
21:42, 6. augusts 2025
Ziņas Dabā

Sociālajos tīklos popularitāti guvis jautrs video, kurā redzami zirgi, kas mierīgi soļo aplī, taču viens no viņiem izceļas, pārvietojoties atmuguriski – gluži kā “Moonwalk” solī Maikla Džeksona stilā.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
pateikt, ka sievietei ir pāri 40? Šīs 10 lietas tevi nodod
Kokteilis
Keitas Midltones izskats raisa bažas par viņas veselību: anonīmi avoti atklāj, cik viņa sver
Nirēji no ūdenstilpnes Latvijā izcēluši zemūdeni: tā atradās četru metru dziļumā
Lasīt citas ziņas

“Kad tev jāskrien sacensībās, bet iekšējais Maikls Džeksons saka… vispirms mēnessgājiens,” teikts video aprakstā.

Skatītāji aktīvi iesaistās un ar smaidu komentē notiekošo:

“Vienmēr ir viens tāds…”

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Kā pateikt, ka sievietei ir pāri 40? Šīs 10 lietas tevi nodod
Tramps paziņo par plānu tikties ar Putinu aci pret aci: tas varētu notikt ātrāk, nekā gaidīts
“Apnika! Še, ēdiet!” Dānijas zoodārza šokējošais aicinājums izsauc sašutumu pat Latvijas sabiedrībā

“Apgrieztā psiholoģija – konkurenti būs apjukuši…”

“Viņam būs tērauda augšstilbi!”

“Pārējie zirgi domā: ‘Ak, viņš atkal to dara…'”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
FOTO. Trīs aizdomīgi “tipi” rosās mežā pie krautuvēm – LVM lūdz viņus atpazīt
Kokteilis
Kurš putniņš agri ceļas, agri visus izjoko! Kā prezidents izjokoja tautu 1. aprīļa rītā?
Kokteilis
Cilvēku izdomai nav robežu! 10 dīvainākās lietas, ko iespējams iegādāties “AliExpress”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.