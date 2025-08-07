Redakcijā saņēmām anonīmu vēstuli no kāda loģistikas nozares darbinieka, kurš paudis nopietnas bažas par to, kā Latvijā notiek medikamentu piegāde, izmantojot kurjerpasta un pakomātu pakalpojumus. Pēc viņa teiktā, medikamenti, kam jāatrodas konkrētā temperatūras režīmā – piemēram, no +2 līdz +8 grādiem – tiek pārvadāti ar transportlīdzekļiem un uzglabāti telpās, kurās nav nodrošināta atbilstoša temperatūras kontrole.
Darbinieks apgalvo, ka šādi sūtījumi regulāri nonāk šķirošanas centros un tiek nogādāti pie saņēmējiem – arī slimnīcām – bez jebkāda īpaša aprīkojuma, kas nodrošinātu atbilstošu uzglabāšanas vidi.
Vai tā tiešām ir? Kā tiek kontrolēta zāļu piegādes ķēde Latvijā? Lai skaidrotu situāciju, ar jautājumiem vērsāmies pie aptiekām un kurjerpiegādes uzņēmumiem, bet vispirms iepazīstieties ar vēstules saturu.
“Es strādāju vienā no lielākajiem kurjerpiegādes uzņēmumiem Latvijā – sūtījumu šķirošanas nodaļā. Esmu pamanījis, ka aptiekas, izmantojot mūsu kurjerpiegādes pakalpojumus, sūta sūtījumus, kuri ir marķēti ar etiķetēm, kas norāda, ka tiem ir jāatrodas konkrētā temperatūras diapazonā, piemēram, no +2 līdz +8 grādi. Nav pieļaujama iepakojuma satura pakļaušana temperatūrām, kas ir zemākas par 0 grādiem vai arī nav pieļaujama satura atrašanās augstās temperatūrās!
Šādus sūtījumus uz šķirošanas cehu parasti atved mūsu uzņēmuma kurjeri no aptiekām, to noliktavām un ir paredzēti tālākai piegādei privātpersonām, uzņēmumiem, slimnīcām vai citām aptiekām! Piemēram, Rīgā daudzām aptiekām ir savas noliktavas, no kurām izmantojot mūsu un citu kurjerpiegādes uzņēmu pakalpojumus tiek piegādāta produkcija savam aptieku tīklam, privātajiem klientiem pakomātos un uz sūtījumiem ir pat slimnīcu adreses!
Tālāk sūtījumi tiek sašķiroti un nosūtīti saņēmējam, atkal ar tiem pašiem transportlīdzekļiem, kuriem nav nekāda speciāla aprīkojuma temperatūras regulēšanai vai uzturēšanai! Attiecīgi, šie sūtījumi ir pakļauti ļoti zemām un augstām temperatūrām, nemaz nerunājot par nepieciešamību atsevišķu sūtījumus uzglabāt temperatūrā no +2 līdz +8 grādiem!
Es personīgi uzskatu, ka ir nepieņemami sūtīt medikamentus ar kurjerpasta starpniecību, it sevišķi apstākļos, kur tie ir pakļauti sasalšanai un pārkaršanai, neņemot vērā ražotāja norādījumus par temperatūras diapazonu, kādā šie medikamenti ir jāuzglabā. Pat pārtikas piegādes uzņēmumi izmanto transportlīdzekļus, kuri ir speciāli aprīkoti, lai spētu regulēt un uzturēt konkrētu temperatūru, bet te – medikamenti, kuriem ir jāglabājas ledusskapī, nedēļu ceļo cauri Latvijai, atrodoties visādos busiņos, noliktavās un pakomātos!”
Sazinoties ar aptiekām un piegādes pakalpojumu uzņēmumiem, saņemam informāciju, ka tiek pārvadāti tikai tie medikamenti, kuriem nav nepieciešama īpaša temperatūras kontrole.
Kā norāda aptiekas “Apotheka” pārstāvji, zāles, kurām noteikta īpaša uzglabāšana, netiek izsūtītas ar kurjeruzņēmumu starpniecību.
“Aptieku tīkla “Apotheka” aptiekās zāles, kuru uzglabāšanai ražotājs ir noteicis īpašus uzglabāšanas apstākļus, piemēram, +2°C līdz +8°C temperatūru, iespējams iegādāties tikai fiziskajās aptiekās, kur tās tiek uzglabātas atbilstoši norādītajai temperatūrai.
Medikamentus, kam nepieciešams ievērot noteiktu temperatūras režīmu, nav iespējams iegādāties attālināti un saņemt, piemēram, pakomātos,” norāda aptiekas pārstāve Inga Supe.
Arī SIA “Latvijas aptieka” pārstāvji informē: “Mūsu aptiekas ar medikamentiem apgādā Latvijā sertificētas zāļu lieltirgotavas, ar kurām ir noslēgti preču piegādes līgumi. Šie līgumi paredz, ka lieltirgotavām jāievēro zāļu labas izplatīšanas prakses (Good Distribution Practice — GDP) nosacījumus.
Tas nozīmē, ka lieltirgotava uzņemas atbildību par zāļu uzglabāšanas un piegādes nosacījumu ievērošanu līdz brīdim, kad preces tiek piegādātas aptiekai. Savukārt, aptieka ir atbildīga par zāļu uzglabāšanas nosacījumu ievērošanu savās telpās. Temperatūras režīms tiek ik dienu fiksēts speciālajos temperatūras uzraudzības žurnālos.
Aptiekās šo likumdošanas prasību ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.
Ja zāles tiek uzglabātas neatbilstošā temperatūras režīmā, to ārstnieciskās īpašības var samazināties vai pilnībā izzust. Sliktākajā gadījumā šādi medikamenti var kļūt kaitīgi veselībai.”
Aptiekas pārstāvji mudina cilvēkus ziņot Veselības inspekcijai, ja tiek konstatēti gadījumi, kad medikamenti, kuru uzglabāšanai un transportēšanai jāievēro noteikts temperatūras režīms, tiek piegādāti, izmantojot kurjerpakalpojumus bez speciāli aprīkotiem transportlīdzekļiem vai ar pakomātu starpniecību.
Jānis Andžāns, “Omniva Grupa” Ārējās komunikācijas vadītājs, norāda: “Mēs neveicam medikamentu piegādi, kuriem nepieciešama uzglabāšana konkrētā temperatūras režīmā. Mūsu loģistikas risinājumi nav paredzēti aukstuma režīma nodrošināšanai. Atsevišķas aptiekas izmanto mūsu pakalpojumus, lai nosūtītu tikai tādus medikamentus vai produktus, kuriem nav nepieciešama īpaša temperatūras kontrole.”
Bet uz jautājumu, vai “Omnivas” rīcībā ir transportlīdzekļi vai noliktavu telpas, kas spētu nodrošināt kontrolētu temperatūru medikamentu pārvadāšanai, Andžāns atbild noraidoši.
“Nē, šobrīd “Omniva” Latvijā nepiedāvā specializētu temperatūras kontrolētu transportu vai uzglabāšanu. Mēs esam izskatījuši šādu risinājumu iespējas, taču tās ir ļoti komplicētas no izpildes viedokļa un būtiski sadārdzina piegādes procesu.
Ja nākotnē tirgus pieprasījums un apjoms ļaus, mēs izvērtēsim iespēju attīstīt specializētus pakalpojumus temperatūrai jutīgu sūtījumu piegādei, sadarbībā ar nozares profesionāļiem un atbilstoši normatīvajām prasībām.”
Līdzīgi norāda arī uzņēmums “DPD Latvija”.
Uzņēmuma sabiedrisko attiecību pārstāve Ilze Žūka stāsta: “”DPD Latvija” klientu lokā ir vairāki farmācijas preču vairumtirgotāji, kuri izmanto mūsu sniegtos sūtījumu piegādes pakalpojumus, lai nosūtītu preces gan citām juridiskām personām, t.sk. aptiekām, gan arī privātpersonām, saņemšanai paku skapjos vai to dzīvesvietās.
Tāpēc, ņemot vērā plašo farmācijas preču klāstu, tostarp uztura bagātinātājus, higiēnas preces, bezrecepšu medikamentus un kosmētikas līdzekļus, pieļaujam, ka mūsu pakalpojumi tiek izmantoti šāda veida sūtījumiem.
Būtiski izprast, ka normatīvais regulējums neparedz nevienam sūtījumu piegādes pakalpojumu sniedzējam tiesības pārbaudīt sūtījumu saturu, un klientu sūtījumi mums tiek nodoti jau iepakotā veidā.
Šobrīd novērojam, ka sūtījumu piegādes farmācijas sektorā ir augošs segments, un, ja kāds no mūsu sadarbības partneriem izrādīs interesi vai nepieciešamību pēc specifiskāka risinājuma – piemēram, temperatūras kontroles vai uzraudzības iespējām –, mēs esam atvērti šāda pakalpojuma attīstības izvērtēšanai.”
Savukārt “Latvijas Pasta” pārstāvji norāda, ka “ir viens no vadošajiem sūtījumu piegādātājiem Latvijā. Sūtījumu klāstā ir arī produkti, kam ir noteiktas temperatūras prasības vai citi īpaši noteikumi, tāpēc ar sadarbības partneriem detalizēti apspriežam sūtījumu glabāšanas un pārvadāšanas noteikumus, kurus turpmākās sadarbības laikā “Latvijas Pasts” ievēro.
Mūsu uzdevums ir sniegt kvalitatīvu un ātru piegādi, kas atbilst sadarbībā noteiktajām prasībām.
“Latvijas Pasts” galvenokārt nodrošina plaša patēriņa preču sūtījumus. Lai specializētos uz medikamentu sūtījumu piegādi, ir nepieciešama resursietilpīga infrastruktūra – specifiski aprīkotas telpas un autotransports. Pašreiz uzņēmums neplāno darbības paplašināšanu šajā pakalpojumu jomā.”
Lai gan lielākie kurjerpiegādes uzņēmumi norāda, ka pārvadā tikai tādas preces, kurām nav nepieciešama īpaša temperatūras kontrole, anonīmā vēstule iezīmē pavisam citu ainu. Pacientiem ir tiesības zināt, vai viņu saņemtās zāles ir drošas. Un sabiedrībai – tiesības sagaidīt, ka medikamentu piegādes ķēde būs caurskatāma, stingri kontrolēta un neatstās vietu šaubām.