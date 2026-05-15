VIDEO. Formulas "1000 pret 1000" ietvaros Ukrainā atgriežas vēl 205 gūstekņi

14:23, 15. maijs 2026
Gūstekņu apmaiņas ietvaros, kas noris formātā “1000 pret 1000”, Ukrainā atgriežas 205 cilvēki, piektdien pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. “Atbrīvoto vidū ir ierindas karavīri, seržanti un virsnieki. Lielākā daļa no viņiem gūstā atradās kopš 2022. gada,” sociālajos tīklos pauda prezidents.

“Aizstāvējuši Ukrainu Mariupolē un “Azovstaļā”, Doneckas, Luhanskas, Harkivas, Hersonas, Zaporižjas, Sumu, Kijivas virzienos un Čornobiļā,” norādīja Zelenskis.

Kā tas bijis arī iepriekš, Krievijas Aizsardzības ministrija bija pirmā, kas ziņoja par apmaiņu.

Procesā kā starpnieks darbojās Apvienotie Arābu Emirāti (AAE), norādīja ministrija.

ASV prezidents Donalds Tramps, pavēstot par trīs dienu pamieru pirms 9. maija, paziņoja arī par gaidāmo gūstekņu apmaiņu pēc formulas “1000 pret 1000”.

