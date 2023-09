VIDEO. Iespaidīgi. Putina zemūdenei ukraiņu triecienos nodarīti tādi postījumi, ka to remontēt vairs nav vērts

Ir parādījušies pirmie attēli, kuros parādīti Krievijas triecienzemūdenei “Rostova pie Donas” nodarītie postījumi no raķetes “Storm Shadow”.

Zemūdenei uzbrukums tika veikts 13.septembrī, kad raķete ietriecās kuģu būvētavā Krievijas anektētajā Krimā, Melnās jūras ostā Sevastopolē.

Attēli, ko ieguvuši izmeklējošie žurnālisti, parāda zemūdenei nodarīto postījumu apmēru, kad tā atradās sausajā dokā.

Šķiet, ka tai divas reizes trāpījušas raķetes, kuras Ukrainai piegādāja Lielbritānija un Francija. Abas atstāja vaļējus caurumus korpusā un sagrāvušas iekšējo mehāniku. Bojāti arī zemūdenes apdzīvojamie nodalījumi un citas zonas, kas nozīmē, ka tā, visticamāk, vairs nepiedalīsies karā.

Viens liels caurums “atrodas zemūdenes priekšgala augšpusē”, tā liecina satelītattēli ar cietušo kuģi. Otrais trāpījums tika veikts laivas labajā pusē zonā aiz komandpunkta. “To, atšķirībā no pirmā, nevar redzēt no satelīta attēliem,” teikts ziņojumā.

Šo zemūdeni Krievijas prezidents Vladimirs Putins tika sūtījis arī kara laikā, lai uzbruktu Ukrainai.

Tajā pašā dienā kamikadzes drons “Sea Baby” netālu no Sevastopoles ostas sabojāja Krievijas raķešu nesējkuģi “Samum”, bet jūras drons sabojāja arī patruļkuģi “Vasilijs Bikovs”.

BREAKING:

Ukrainian missile strikes against the dry docks in the Port of Sevastopol in Crimea just destroyed a major Ropucha-class landing ship and a Kilo-class submarine.

It's one of the worst days for the Russian Navy in a long, long time… pic.twitter.com/5P6T9cIkVC

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 13, 2023