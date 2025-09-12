VIDEO. Kērka slepkava pēc nozieguma paveikšanas nolec no jumta un bēg 32
Tikko publiskotajā novērošanas kameru video redzams bruņotais uzbrucējs, kurš nāvējoši sašāva Čārliju Kērku, un pēc šāviena burtiski nolec no jumta un bēg prom, raksta DailyMail.com.
Video redzams, kā aizdomās turamais skrien pāri Lossee centra jumtam Jūtas ielejas universitātes teritorijā. Sasniedzis malu, viņš nokāpj un nolēc uz zemes, atstājot plaukstas un apavu nospiedumus.
Pēc tam viņš aizskrien no ēkas, iejaucas pūlī un mierīgi aizstaigā pa universitātes teritorijas nomali līdz ielai, kur iegrimst mežainā apvidū. Tur izmeklētāji atrada snaipera šauteni.
Tālāk slepkava, šķiet, aizbēga uz kādu dzīvojamo rajonu.
Tomēr Jūtas sabiedriskās drošības departamenta vadītājs Bo Meisons atzina, ka nav ne jausmas, kas ir uzbrucējs vai kur viņš atrodas.
Varas iestādes lūdz sabiedrības palīdzību, uzsverot, ka aizdomās turamajam bija izteiksmīgs T-krekls un beisbola cepure ar trīsstūri.
“Mēs šobrīd nespējam paveikt darbu bez sabiedrības atbalsta,” ceturtdienas vakarā preses konferencē sacīja Jūtas gubernators Spensers Kokss. Viņš piebilda, ka jau saņemti vairāk nekā 7 000 ieteikumi un veiktas vairāk nekā 200 intervijas.