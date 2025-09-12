“Nosodīšu pat par tuvošanos šai robežai!” Tramps skarbs savos izteicienos par Polijas gaisa telpā ielidojušo dronu 0
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien izteicies, ka krievu lidrobotu ielaušanās Polijas gaisa telpā varēja būt kļūda.
“Iespējams, tā bija kļūda, bet, neskatoties uz to, es neesmu apmierināts ar to, kas saistīts ar visu šo situāciju. Bet cerams, ka tas viss beigsies,” ceturtdien Baltajā namā sacīja Tramps, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, kāda ir viņa reakcija uz Krievijas bezpilota lidaparātu ielaušanos Polijas gaisa telpā. Prezidenta sacīto citēja aģentūra “Bloomberg”.
Tramps arī piebilda, ka viņš nosodīs Krieviju “pat par tuvošanos šai robežai”.
Viņš uzsvēra, ka viņam šīs situācija nepatīk.
Jau ziņots, ka naktī uz trešdienu Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki krievu uzbrukuma lidroboti, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti. Tā bija pirmā reize, kad Krievijas droni tika notriekti virs NATO teritorijas.
Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis trešdien uzsvēra, ka notikušais nebija nejaušība.
“Kad to dara viens vai divi droni, iespējams, ka tā bijusi tehniska kļūme,” norādīja ministrs. “Taču, kā jau teicu, šoreiz tie bija 19 [gaisa telpas] pārkāpumi, un vienkārši nav iedomājams, ka tā bijusi nejaušība.”