Foto: Ekrānuzņēmumi no “X”

VIDEO. “Krievija saprot tikai spēku.” Ukraina devusi triecienus mērķiem abās Krimas tilta pusēs 0

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LETA
12:39, 21. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukraina aizvadītajā naktī veikusi triecienus naftas rūpniecības objektiem un Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmām abās Krimas tilta pusēs, svētdien apstiprinājis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

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“Pagājušajā naktī mūsu tāldarbības sankcijas bija vērstas pret okupantu militāro loģistiku, naftas rūpniecību un pretgaisa aizsardzību. Tas viss ir taisnīga atbilde uz Krievijas brutālajiem uzbrukumiem mūsu tautai. Es pateicos Ukrainas Drošības dienesta, Bezpilotu sistēmu spēku, Ukrainas Aizsardzības izlūkošanas dienesta un Speciālo operāciju spēku karavīriem par veiksmīgo darbu aptuveni 300 kilometru attālumā no frontes līnijas,” paziņoja Zelenskis.

Viņš apstiprināja, ka tika uzbrukts objektiem abās Krimas tilta pusēs, tostarp jūras loģistikas objektiem naftas transportēšanai Krievijas Krasnodaras novadā un naftas bāzei Kerčā, okupētajā Krimā.

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Tika doti triecieni arī militārajiem loģistikas objektiem, kā arī četrām “S-400” radaru stacijām un divām “Pantsir” sistēmām.

“Esmu pateicīgs visiem mūsu karavīriem par viņu precizitāti un profesionalitāti. Krievija saprot tikai spēku, un mūsu tāldarbības spēks noteikti darbojas miera labā. Slava Ukrainai,” uzsvēra Zelenskis.

Kā ziņoja Ukrainas mediji, aizvadītajā naktī droni uzbruka Kerčas ostai un Krasnodaras novada ostai “Kavkaz”. Uzbrukumu rezultātā ostās izcēlās ugunsgrēki.

Ukrainas armijas ģenerālštābs šodien paziņoja, ka veiksmīgi īstenots trieciens arī naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijas Tjumeņas apgabalā. Armija norādīja, ka tā ir viena no lielākajām rūpnīcām Rietumsibīrijā. Tā ražo dīzeļdegvielu, benzīnu un citus naftas produktus, tostarp Krievijas armijas vajadzībām.

Ukrainas karavīriem arī izdevies sabojāt dzelzceļa tiltu pār Ziemeļkrimas kanālu, dzelzceļa tiltu Petershahenas rajonā Zaporižjas apgabalā, kā arī dzelzceļa tiltu pār Sivašu Čongaras rajonā.

Krimā degvielas uzpildes stacijās pilnībā pārtraukta benzīna tirdzniecība

Krievijas okupētajā Krimā visās degvielas uzpildes stacijās pilnībā pārtraukta degvielas tirdzniecība gan brīvā pārdošanā, gan ar kuponiem, paziņojis okupantu vietvaldis Sergejs Aksjonovs.

Degvielas tirdzniecība apturēta no 21. jūnija plkst. 9, paziņoja Aksjonovs, piebilstot, ka “degviela tiks piegādāta tikai valsts dienestiem”.

Krimas pussala saskārusies ar benzīna trūkumu kopš pavasara beigām. To izraisījuši Ukrainas bruņoto spēku sekmīgie uzbrukumi degvielas autocisternām un kravas automašīnām, kas apgādā Krimu pa autoceļu R-280 “Novorosija”.

6. jūnijā degvielas uzpildes staciju tīklā “TES” Sevastopolē tika ieviesti QR kodi, lai saņemtu kuponus benzīna iegādei. Kodu, kas deva tiesības iegādāties 20 litrus benzīna, varēja saņemt tikai reizi nedēļā un tikai aplikācijā “Maks”.

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