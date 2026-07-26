Islāmistu terorakts Eiropā! Vācijas ministrs nāk klajā ar paziņojumu par vakar notikušo Berlīnē 15
Berlīnē sestdienas vakarā netālu no praida norises vietas notikušais uzbrukums, kurā viens cilvēks tika nogalināts, pēc visa spriežot, bija islāmistu terorakts, svētdien sacīja Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints.
“Viss, ko šeit redzam, liecina, ka tas bija islāmistu terorakts,” ministrs žurnālistiem sacīja notikuma vietā.
Ievainoto skaits pieaudzis līdz 29, norādīja Dobrints.
Sestdienas vakarā Berlīnes centrā Tīrgartenā auto ietriecās cilvēku pūlī. Kā svētdien pastāstīja ministrs, aizdomās turamais pēc auto ietriekšanas pūlī cilvēkiem uzbruka ar mačeti.
Sākotnēji tika ziņots par vienu nogalināto un 16 ievainotajiem. Glābēji arī norādīja, ka trīs cilvēku ievainojumi ir dzīvībai bīstami.
Vācijas policijas meklētais aizdomās turamais – likumsargi viņu iepriekš bija identificējuši kā 21 gadu veco Abdulu B. un izplatījuši viņa fotogrāfiju – bija zināms varasiestādēm un bija iesaistīts “augsta līmeņa noziedzīgās darbībās”, preses konferencē paziņoja Dobrints.
Saskaņā ar sākotnējiem izmeklēšanas rezultātiem tiek uzskatīts, ka Vācijā dzimušais vīrietis ir radikalizējies un bijis saistīts ar islāmistu aprindām, norādīja ministrs.
Aizdomās turamajam iepriekš bija piespriests nosacīts sods – viens gads un desmit mēneši. Prokuratūra bija iesniegusi apelācijas sūdzību par šo spriedumu, sacīja Dobrints.
Aizdomās turamais ir Vācijas pilsonis, viņš ir dzimis Vācijā 2005. gadā un ir libāniešu izcelsmes. Viņa māte naturalizējusies 2002. gadā.
Dobrints sacīja, ka ir dots rīkojums par “plaša mēroga spēku izvietošanu”, un papildu policijas spēki tiek izvietoti ne tikai Berlīnē, bet arī dzelzceļa stacijās un lidostās visā Vācijā, kā arī uz robežām.
Galvenais par uzbrukumu aizdomās turamais ir teroristu organizācijas “Islāma valsts” atbalstītājs, svētdien vēsta vācu mediji.
Abduls B. pērn bija devies uz Tuvajiem Austrumiem, lai pievienotos “Islāma valstij”, taču šis mēģinājums bija nesekmīgs, vēsta laikraksts “Bild” un žurnāls “Der Spiegel”.
Pēc tam viņš Vācijā tika notiesāts par “smaga valsts apdraudējuma vardarbības akta sagatavošanu”, vēsta mediji.
Aizdomās turamais ir saistīts ar Berlīnes islāmistu aprindām, jau iepriekš norādīja likumsargi.
Policija un prokuratūra vērsusies pie sabiedrības, lūdzot sniegt informāciju par 21 gadu veco Abdulu B., brīdinot, ka viņš var būt bīstams un bruņots.
Likumsargi uzsvēra, ka viņam nekādos apstākļos nevajadzētu tuvoties vai kontaktēties ar viņu tiešā veidā.
Berlīnes praidā auto ietriecies pūlī; viens cilvēks nogalināts, 16 ievainoti
Berlīnē sestdien praida gaitā auto ietriecoties pūlī, viens cilvēks nogalināts un 16 ievainoti, pavēstīja policija.
Auto cilvēkos ietriecies ap plkst. 22 Tīrgartena parkā pilsētas centrā.
Drīz pēc šī notikuma praida norise pārtraukta, un policija mudināja dalībniekus izklīst.
Aizdomās turamais ir saistīts ar Berlīnes islāmistu aprindām, norādīja likumsargi.
Policija un prokuratūra vērsusies pie sabiedrības, lūdzot sniegt informāciju par 21 gadu veco Abdulu B., brīdinot, ka viņš var būt bīstams un bruņots.
Likumsargi uzsvēra, ka viņam nekādos apstākļos nevajadzētu tuvoties vai kontaktēties ar viņu tiešā veidā.
Īsi pirms plkst. 22 balts auto ietriecies cilvēkos Tīrgartena dienvidu daļā un tad ietriecies kokā.
“Viens vai vairāki” cilvēki tad pametuši auto un aizbēguši no notikuma vietas, norādīja policija.
Vairākiem cilvēkiem ir durtas brūces, norādīja likumsargi.
Kā pavēstīja ugunsdzēsības dienests, viens cilvēks ir miris un 16 ievainoti, trim cietušajiem ir dzīvībai bīstami savainojumi.
Uzbrukums notika dažu simtu metru attālumā no Kristofera ielas dienas, kas ir viens no lielākajiem Eiropas praida pasākumiem, galvenās skatuves pie Brandenburgas vārtiem.
Kaut arī parks tika pārmeklēts, iesaistot arī helikopterus, kas bija aprīkoti ar termokamerām, policijai uzreiz pēc uzbrukuma aizdomās turamo atrast neizdevās.
Vācijas politiķi ātri reaģēja uz uzbrukumu, un Berlīnes mērs Kajs Vegners nosodīja “brutālo uzbrukumu pasākumam, kas veltīts iecietīgai un miermīlīgai Berlīnei”.
Kanclers Frīdrihs Mercs svētdien paziņoja, ka viņš un iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints tiek informēti par izmeklēšanas gaitu, un apņēmās saukt pie atbildības tos, kas vainīgi šajā “šausmīgajā noziegumā”.
Prezidents Franks Valters Šteinmeiers sacīja, ka ir “satriekts un sašutis” par uzbrukumu “mūsu atklātajai sabiedrībai, mūsu dzīvesveidam”, un izteica līdzjūtību nogalinātās sievietes ģimenei un draugiem.
Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena izteica līdzjūtību uzbrukuma upuriem.
Kristofera ielas dienas pasākums “iestājas par brīvību, cieņu un vienlīdzīgām tiesībām Eiropas Savienības (ES) pamatvērtībām”, uzsvēra EK prezidente.
“Ikvienam cilvēkam jābūt iespējai dzīvot bez bailēm, mīlēt un aizstāvēt savas tiesības,” pauda Leiena.