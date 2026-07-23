Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: Zane Bitere/LETA

Ja esat pieredzējuši šīs 8 lietas, jūs esat priviliģētāki par vidējo cilvēku – citi par to tikai sapņo 0

Pievieno LA.LV
kokteilis.lv
20:00, 23. jūlijs 2026
Kokteilis Dzīvo

Kad cilvēki domā par privilēģijām, pirmie vārdi, kas var ienākt prātā, ir “greznība” vai “vara”. Taču būt priviliģētam ne vienmēr saistās ar bagātību, slavu vai statusu. Pastāv pieredzes, ko daudzi uzskata par normu, bet patiesībā tās ir privilēģijas, kuras vidējais cilvēks nekad nav saņēmis.

Kokteilis
“Kad rudens lapas kritīs…” MI Nostradams paredz Latvijai izaicinājumiem pilnu tuvāko piecgadi
Kokteilis
Ja esat pieredzējuši šīs 8 lietas, jūs esat priviliģētāki par vidējo cilvēku – citi par to tikai sapņo
Veselam
Slikta sajūta kuņģī? Produkti, ko ārsti iesaka lietot, lai uzturētu kuņģa veselību
Lasīt citas ziņas

Ejot cauri dzīvei, jūs sāksiet apzināties, ka daži no šajā sarakstā minētajiem mirkļiem padarīja jūs daudz laimīgākus, nekā tobrīd domājāt. Šī apziņa var padarīt jūs līdzjūtīgākus pret to, kam iet cauri citi, un piepildīt jūs ar pateicību.

Ja esat pieredzējuši šīs 8 lietas, jūs esat priviliģētāki nekā vidējais cilvēks.

CITI ŠOBRĪD LASA
“60 600 eiro mēnesī!” Ja šāda ir kādas tiesu izpildītājas vidējā alga mēnesī, vai nebūtu laiks mainīt kaut ko atalgojumu sistēmā?
“Lūdzu, piešķiriet šai pārdevējai kādu apbalvojumu!” Pircējs sajūsminās par “Rimi” darbinieci un ļoti vēlas sasniegt uzņēmuma pārstāvjus
“Pirmā asociācija – aukstā zupa!” Rīdzinieki nav sajūsmā par jauno Rīgas ielās izkārto svētku karogu

1. Jūs nekad neesat satraukušies par pārtikas iegādi

Nespēja iegādāties pārtiku ir liela problēma Amerikas Savienotajās Valstīs – 27,1% pieaugušo ziņo par grūtībām regulāri nodrošināt savas ģimenes ar veselīgām ēdienreizēm. Daudziem cilvēkiem katru dienu nākas domāt, kur viņi dabūs nākamo maltīti.

Ja jums nekad nav nācies skatīties izsalkušu bērnu sejās un skaidrot, ka šovakar vakariņu nebūs, jūs esat privileģēts.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Taukus nededzina tikai viens produkts – šie 10 kopā palīdz organismam strādāt efektīvāk
Ir latviešiem svarīgais kapusvētku laiks – praktiskas un emocionālas lietas, ko noteikti vajag paveikt
Kokteilis
Astrologi sastādījuši tenkotāju topu: šo zodiaka zīmju pārstāvjiem savus noslēpumus labāk neuzticēt
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.