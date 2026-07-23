Ja esat pieredzējuši šīs 8 lietas, jūs esat priviliģētāki par vidējo cilvēku – citi par to tikai sapņo 0
Kad cilvēki domā par privilēģijām, pirmie vārdi, kas var ienākt prātā, ir “greznība” vai “vara”. Taču būt priviliģētam ne vienmēr saistās ar bagātību, slavu vai statusu. Pastāv pieredzes, ko daudzi uzskata par normu, bet patiesībā tās ir privilēģijas, kuras vidējais cilvēks nekad nav saņēmis.
Ejot cauri dzīvei, jūs sāksiet apzināties, ka daži no šajā sarakstā minētajiem mirkļiem padarīja jūs daudz laimīgākus, nekā tobrīd domājāt. Šī apziņa var padarīt jūs līdzjūtīgākus pret to, kam iet cauri citi, un piepildīt jūs ar pateicību.
Ja esat pieredzējuši šīs 8 lietas, jūs esat priviliģētāki nekā vidējais cilvēks.
1. Jūs nekad neesat satraukušies par pārtikas iegādi
Nespēja iegādāties pārtiku ir liela problēma Amerikas Savienotajās Valstīs – 27,1% pieaugušo ziņo par grūtībām regulāri nodrošināt savas ģimenes ar veselīgām ēdienreizēm. Daudziem cilvēkiem katru dienu nākas domāt, kur viņi dabūs nākamo maltīti.
Ja jums nekad nav nācies skatīties izsalkušu bērnu sejās un skaidrot, ka šovakar vakariņu nebūs, jūs esat privileģēts.