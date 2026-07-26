Foto. pexels-ekrulila

Vakariņas patiešām ļoti ietekmē tavas smadzenes, bet gandrīz visi tās ēd nepareizā laikā 0

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LA.LV
18:30, 26. jūlijs 2026
Veselam Uzturs

Ēdot vakariņas divas vai trīs stundas pirms gulētiešanas, ir optimālais laiks smadzeņu veselībai. Ēšana apmēram trīs stundas pirms miega ir saistīta ar labāku vispārējo veselību, tostarp kognitīvo veselību. Agrāks vakariņu laiks var palīdzēt labākam miegam, samazināt vielmaiņas un sirds slimību risku, kā arī palīdzēt uzturēt svaru, un tas viss tieši ietekmē smadzeņu veselību.

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Ko tas nozīmē praksē? Tas ir atkarīgs no dzīvesveida. Ja cilvēks ir “pūce”, vakariņas var būt arī ap plkst.20.00-21.00, taču lielākajai daļai cilvēku ieteicams vakariņot no plkst. 17.00-19.00, lai ēdiens paspētu pilnībā sagremoties pirms miega.

Pētījumi rāda, ka šis laiks ir “zelta vidusceļš” ne tikai smadzeņu veselībai, bet arī sirds veselībai, vielmaiņai un miega režīmam.

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Vakariņas divas vai trīs stundas pirms miega var sniegt vairākus ieguvumus vispārējai veselībai, kas savukārt uzlabo arī smadzeņu darbību. Ja nav iespējams ēst trīs stundas pirms gulētiešanas, smadzeņu veselību joprojām var uzlabot ar citiem uztura paradumu uzlabojumiem.

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