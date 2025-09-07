VIDEO. Lidostā policijas suns neatlaidīgi ošņā ceļotājas koferi, pēc pārbaudes tajā atklājas negaidīts saturs 0
Tiaņdzjiņas Binhai starptautiskajā lidostā, Ķīnā, dienesta suns izraisījis jautru skatu, kad neatlaidīgi ošņājis kādas pasažieres koferi un atteicies no tā atkāpties.
Notikums risinājās 19. augustā, kad sieviete gatavojās iziet drošības kontroli. Suns pēkšņi apstājās, sāka intensīvi ostīt ceļotājas bagāžu un skaidri signalizēja savam darba biedram, ka jāveic pārbaude.
Drošības darbinieki rīkojās saskaņā ar protokolu un atvēra koferi, taču nekā aizliegts netika atrasts. Tā vietā izrādījās, ka koferis ir piekrauts pilns ar dažādiem našķiem – čipsiem, cepumiem, šokolādi un citiem gardumiem, kuru smarža piesaistījusi suņa uzmanību.
Aculiecinieku video, kur redzama šī aina, ātri kļuva populārs internetā. Sociālo tīklu lietotāji jokoja, ka suns vienkārši nav spējis pretoties kārdinājumam.
Arī lidostas darbinieki notikušo uztvēra ar humoru, sakot, ka dzīvnieks, iespējams, “sabojāts ar našķiem” un pacēlis savu ožas meistarību jaunā līmenī.