VIDEO. “Lūdzu, noslaukiet objektīvu!” Polijā mežacūkas zina, kā apieties ar kameru 0
Vietnē “Facebook” popularitāti guvis video no Polijas.
Mežā novietotā kamera sākotnēji rāda tikai miglainu, netīru kadru. Tomēr viss mainās, kad viena no mežacūkām pienāk tuvāk un… noslauka objektīvu ar savu purnu.
Pēc šīs “tehniskās pauzes” skats kļūst daudz skaidrāks, un redzams viss bariņš pilnā godībā.
Pie video autors ar humoru ierakstījis:
“Kā lai es jūs parādu? Lūdzu, noslaukiet objektīvu. Liels paldies!”
Arī komentāros skatītāji joko:
“Es jau no paša sākuma zināju, ka tās ir dresētas!”
“Tika galā lieliski!”
“Ar šo triku nodevi savu slēptuvi!”