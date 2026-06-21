Jāņu nedēļa sāksies ar patīkamu pārsteigumu – sinoptiķiem ir labas ziņas 0
Naktī uz pirmdienu Latvijā būs daļēji mākoņains un vietām īslaicīgi līs, bet jaunās nedēļas pirmajā dienā gaidāms lielākoties sauss un silts laiks, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Naktī laiks būs daļēji mākoņains, vietām centrālajos un austrumu rajonos arī gaidāms īslaicīgs lietus, bet lokāli iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Pūšot lēnam vējam, atsevišķos rajonos veidosies migla, kas pasliktinās redzamību. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +13…+18 grādiem.
Arī Rīgā brīžiem debesis aizklās mākoņi, bet nakts aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem. Vējš pūtīs lēni, un gaiss atdzisīs līdz +15…+16 grādiem.
Dienā Latvijā būs lielākoties saulains un sauss laiks. Saglabāsies lēns vējš, un termometra stabiņš pakāpsies līdz +21…+26 grādu atzīmei, vietām piekrastes rajonos būs pār kādu grādu vēsāk.
Arī Rīgā pirmdien debesīs būs vien neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi. Vējš turpinās pūst lēni, un gaiss iesils līdz +24…+26 grādiem.
Arī jaunākajā prognozē sinoptiķi Jāņos būtiskus nokrišņus nesola
Līgo dienā gaidāms sauss laiks, savukārt Jāņu naktī un Jāņu dienā vietām iespējams neliels lietus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra jaunākās prognozes.
Jaunā nedēļa kopumā nesīs mainīgus laika apstākļus – tā iesāksies ar salīdzinoši sausu un siltu laiku, bet nedēļas otrajā pusē Latvijai īslaicīgi pietuvosies ciklons, tādēļ nokrišņu daudzums palielināsies. Pūtīs lēns līdz mērens vējš un dienās lielākajā daļā valsts teritorijas maksimālā gaisa temperatūra būs virs +20 grādi.
Pirmdien būs lielākoties saulains un sauss laiks. Saglabāsies lēns vējš, un termometra stabiņš pakāpsies līdz +21…+26 grādu atzīmei, vietām piekrastes rajonos būs pār kādu grādu vēsāk. Naktī un no rīta vietām rietumu rajonos veidosies migla, kas pasliktinās redzamību.
Jāņu dienā vietām būs neliels lietus. Mākoņu daudzums būs mainīgs. Naktīs gaiss atdzisīs līdz +10…+15 grādiem, savukārt dienas aizvien būs siltas – gaisa temperatūra gaidāma pārsvarā +19…+24 grādu robežās.
Nedēļas turpinājumā Latvijas teritorijai pietuvosies ciklons, kura rezultātā ceturtdien lietus gaidāms plašā teritorijā, taču tad sinoptiskā situācija mainīsies un nedēļas izskaņā jau būs sauss laiks.