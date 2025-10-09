LA.lv kolāža

VIDEO. “Mēs bijām visjaunākie tur!” Reiniks un Elīna Fūrmane nonākuši svingeru ballītē 0

8:05, 9. oktobris 2025
Kokteilis Apbrīno

TV kanāla 360 un Tet veidotais raidījums “Sapnis citā Amerikā” viesojās pie uzņēmējas Elīnas Fūrmanes, kas pazīstama arī kā DJ Ella. Kopā ar raidījuma vadītāju Lauri Reiniku viņa gremdējās atmiņās par vecajiem, labajiem laikiem, kad pirmo reizi nonākuši Amerikā.

Izrādās, ka tolaik Elīna vēl nebija sasniegusi 21 gada vecumu, tāpēc, lai iekļūtu naktsklubos, viņa izmantojusi Laura māsas Rūtas apliecību: “Es atceros, ka es nevarēju tikt iekšā ne klubos, ne bāros bez apliecības. Es paņēmu Rūtas apliecību un gāju klubos iekšā ar viņas apliecību.” Elīna atzīst, ka tolaik Rūtai apliecības foto bijis īpatnējs smaids, kuru viņa iemācījusies atdarināt, lai būtu līdzīgāka.

Lauris, gremdējoties atmiņās, atzīst: “Šīs atmiņas ir dziļi noglabātas mūsos un tās zina tikai daži izredzētie – to dienu liecinieki.” Elīna piebalso, ka “tas bija foršs un feins laiks.”

Dodoties braucienā ar panorāmas ratu, abi atceras Elīnas pirmo darbiņu kā dīdžejmeitenei. “Es dabūju dīdžeja gigu, un es tevi palūdzu aizvest mani uz turieni, atceries?” jautā Elīna. Pēc brīža mulsuma, Lauris ar smiekliem atminas: “Ā, pareizi! Mēs to varam stāstīt?” Elīna saka, ka nu jau var stāstīt visu, jo tas bijis sen.

“Tu man toreiz vēl prasīji, vai tas ir labs rajons. Es teicu, ka ne visai, jo tur uzņem daudz pornofilmu,” stāsta Lauris Reiniks. “Beigu beigās izrādījās, ka tā bija nevis vienkārši ballīte, bet gan svingeru ballīte. Man tur bija jādīdžejo un Lauris bija man līdzi. Viņš stāvēja man blakus un tvēra visu skaisto, ko vien tajā vakarā varēja tvert,” ar smaidu atceras Elīna.

“Mēs bijām visjaunākie tur. Un mūs pat aicināja pievienoties! Mēs gan atteicām. Teicām, ka esam profesionāļi un šobrīd strādājam,” stāsta Lauris Reiniks.

Elīna atklāj, ka ir spēlējusi arī citās svingeru ballītēs, bet tas ir bijis augsta līmeņa klubā.

VIDEO:

