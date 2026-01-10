Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto. pexels-valeriya

Pazemini holesterīnu dabīgā veidā – 10 pārtikas produkti, kas patiesi “strādā” 0

LA.LV
8:35, 10. janvāris 2026
Veselam Uzturs

Ikdienas uzturs var gan uzlabot, gan pasliktināt jūsu sirds un asinsvadu veselību. Eksperti brīdina: pareizi izvēlēti pārtikas produkti spēj pazemināt “slikto” holesterīnu (ZBL) un vienlaikus saglabāt vai paaugstināt “labo” holesterīnu (ABL), kas būtiski ietekmē sirds veselību.

Tualetes pludoja, mēteļus nozaga un darbinieki aizballējās! Organizatoru atbilde par traģisko nakti Rīgā pārsteidz
Veselam
Ko nekādā gadījumā nevajag ēst un dzert tukšā dūšā: 8 pārtikas produkti, kas kaitēs kuņģim
Kokteilis
Ziema tās pamatīgi nogurdina: šīm četrām Zodiaka zīmēm steidzami nepieciešams atvaļinājums
Lasīt citas ziņas

Zaļie dārzeņi – sirds veselības stiprinātāji

Tumši zaļie lapu dārzeņi, piemēram, spināti, lapu kāposti un mangolds, satur aktīvos savienojumus, kas saista holesterīnu gremošanas traktā un palīdz to izvadīt no organisma. Regulāra šo dārzeņu lietošana uzturā ir saistīta ar zemāku sirds slimību risku.

CITI ŠOBRĪD LASA
Steidzama pagaidu evakuācija! Kijivas mērs aicina iedzīvotājus uz laiku atstāt pilsētu
no maisa – sestdien snigšana turpināsies; ceļi visā valstī ir slideni
Krimināls
Iespļauj sejā, iesit un sadur: Lielbritānijā par smagu miesas bojājumu nodarīšanu notiesāts Latvijas valstspiederīgais

Dārzeņi nodrošina organismu ar vitamīniem, minerālvielām un šķiedrvielām, kas palīdz kontrolēt asinsspiedienu un saglabāt veselīgu svaru. Pētījumi rāda, ka trīs vai vairāk porcijas dārzeņu un augļu dienā būtiski samazina ZBL līmeni asinīs.

Augļi un ogas – dabīgais antioksidantu avots

Ogas, piemēram, zemenes, mellenes, avenes un kazenes, satur spēcīgus antioksidantus, kas mazina iekaisumu un atbalsta sirds veselību. Regulāra ogu lietošana uzturā palīdz pazemināt ZBL līmeni, triglicerīdus un asinsspiedienu.

Āboli un citi augļi ar augstu šķīstošo šķiedrvielu saturu darbojas līdzīgi – tie palīdz samazināt holesterīnu un atbalsta gremošanas sistēmu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Kādas izmaiņas notiks organismā, ja katru dienu ēdīsi sīpolus: eksperti nosauc 8 ieguvumus
Veselam
“Man negaršo šis, es vispār neko neēdīšu!” Bērna gražošanās pie galda var nebūt niķis, bet nopietnas kaites
Veselam
Ir 5 cilvēku grupas, kam vajadzētu izvairīties no avokado lietošanas uzturā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.