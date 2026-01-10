Pazemini holesterīnu dabīgā veidā – 10 pārtikas produkti, kas patiesi “strādā” 0
Ikdienas uzturs var gan uzlabot, gan pasliktināt jūsu sirds un asinsvadu veselību. Eksperti brīdina: pareizi izvēlēti pārtikas produkti spēj pazemināt “slikto” holesterīnu (ZBL) un vienlaikus saglabāt vai paaugstināt “labo” holesterīnu (ABL), kas būtiski ietekmē sirds veselību.
Zaļie dārzeņi – sirds veselības stiprinātāji
Tumši zaļie lapu dārzeņi, piemēram, spināti, lapu kāposti un mangolds, satur aktīvos savienojumus, kas saista holesterīnu gremošanas traktā un palīdz to izvadīt no organisma. Regulāra šo dārzeņu lietošana uzturā ir saistīta ar zemāku sirds slimību risku.
Dārzeņi nodrošina organismu ar vitamīniem, minerālvielām un šķiedrvielām, kas palīdz kontrolēt asinsspiedienu un saglabāt veselīgu svaru. Pētījumi rāda, ka trīs vai vairāk porcijas dārzeņu un augļu dienā būtiski samazina ZBL līmeni asinīs.
Augļi un ogas – dabīgais antioksidantu avots
Ogas, piemēram, zemenes, mellenes, avenes un kazenes, satur spēcīgus antioksidantus, kas mazina iekaisumu un atbalsta sirds veselību. Regulāra ogu lietošana uzturā palīdz pazemināt ZBL līmeni, triglicerīdus un asinsspiedienu.
Āboli un citi augļi ar augstu šķīstošo šķiedrvielu saturu darbojas līdzīgi – tie palīdz samazināt holesterīnu un atbalsta gremošanas sistēmu.