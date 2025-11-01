VIDEO. Meža zvēri pārsteidz maratona skrējējus – sportisti spiesti dalīt trasi ar briežu baru 0

Vairāki video no Dublinas maratona kļuvuši par interneta sensāciju, jo skrējēji Fīniksa parkā pēkšņi sastapās ar briežiem, kas šķērsoja trasi tieši viņu priekšā.

Aculiecinieks Pols Hilns sociālajos tīklos publicējis videoklipu, kurā redzams, kā apmēram 15 brieži traucas pāri ceļam, bet pārsteigtie maratonisti turpina skriet, nespējot noticēt savām acīm.

“Kā mākslīgā intelekta radīts video,” rakstīja viens komentētājs, kamēr cits paskaidroja: “Tas nav mākslīgais intelekts – Fīniksa parkā brieži dzīvo brīvi, un tos redz gandrīz katrs, kurš tur pastaigājas.”

Savukārt kāds cits pajokoja: “Varbūt nevajadzētu rīkot divus maratonus vienlaikus – cilvēku un briežu?”

Šogad Dublinas maratonā piedalījās vairāk nekā 22 500 skrējēju, un briežu “dalība” piešķīra pasākumam vēl unikālāku noskaņu.

