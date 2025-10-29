Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto-LETA/AFP

Delfīnu tēviņi manīti gozējamies “parūkās”: atklāts šīs modes iemesls 0

LA.LV
19:03, 29. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Zinātnieki ir pamanījuši kaut ko dīvainu kuprveida delfīnu uzvedībā. Austrālijā daži šīs sugas tēviņi uz galvas nēsāja no jūras aļģēm “veidotas parūkas”, raksta vietne IFLScience.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Vispār vajadzētu aizliegt Donu un viņa jauno dziesmu…” Mūziķa jaunākais veikums izraisa negaidītu sabiedrības reakciju 70
Kokteilis
3 spēcīgas raganas saskaņā ar zodiaka zīmi: strīdēties ar viņām ir bīstami
Latvijā plāno ieviest “cukura nodokli”: nosauc pirmās preces, kurām pavisam drīz strauji mainīsies cena 177
Lasīt citas ziņas

“Šīs aļģes bija dažādu formu un izmēru, dažādās krāsās, un visi šie delfīnu tēviņi atradās vienā noteiktā apgabalā,” raksta medijs.

Varētu pieņemt, ka šīs parūkas uz delfīnu galvām nonāca nejauši, vienkārši aizķeroties, tomēr zinātnieki ir pārliecināti, ka delfīnu tēviņi pucējas tīši, lai atstātu iespaidu uz mātītēm.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Smaga avārija Rēzeknes pusē pie Dzerkaļiem; iespējams, bojā gājis jaunietis
VIDEO. “Par 3 latiem Jelgavas Ledus hallē!” 22 gadus vecs “Prāta Vētras” reklāmas video liek ieplest acis
“Kā var nozombēt cilvēkus!” Veidemane izsakās par vienu no lielākajiem pēdējo gadu protestiem Rīgā

Publikācijā norādīts, ka kuprveida delfīni oficiāli tika atzīti par atsevišķu sugu tikai 2014. gadā. Pašlaik Starptautiskā dabas aizsardzības savienība tos klasificē kā neaizsargātu sugu, kurā ir mazāk nekā 10 000 pieaugušo īpatņu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Vienreizējs skats: delfīni lec līdzās sērfotājiem
VIDEO. Neticami! Austrālijas piekrastē delfīns atpeld pie cilvēkiem, uz “deguna” balansējot alus pudeli
VIDEO. Rotaļājoties delfīni viens otram “uzsmaida”, atklāj pētījums
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.