Delfīnu tēviņi manīti gozējamies "parūkās": atklāts šīs modes iemesls
Zinātnieki ir pamanījuši kaut ko dīvainu kuprveida delfīnu uzvedībā. Austrālijā daži šīs sugas tēviņi uz galvas nēsāja no jūras aļģēm “veidotas parūkas”, raksta vietne IFLScience.
“Šīs aļģes bija dažādu formu un izmēru, dažādās krāsās, un visi šie delfīnu tēviņi atradās vienā noteiktā apgabalā,” raksta medijs.
Varētu pieņemt, ka šīs parūkas uz delfīnu galvām nonāca nejauši, vienkārši aizķeroties, tomēr zinātnieki ir pārliecināti, ka delfīnu tēviņi pucējas tīši, lai atstātu iespaidu uz mātītēm.
Publikācijā norādīts, ka kuprveida delfīni oficiāli tika atzīti par atsevišķu sugu tikai 2014. gadā. Pašlaik Starptautiskā dabas aizsardzības savienība tos klasificē kā neaizsargātu sugu, kurā ir mazāk nekā 10 000 pieaugušo īpatņu.
