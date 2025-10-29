VIDEO. No zirgiem pie suņiem: Vācijā uzplaucis jauns trends – doties pastaigās ar pavadu bez suņa 0

23:03, 29. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Vāciju pārņēmis jauns trakums – cilvēki dodas pastaigās ar pavadu, pie kuras piesiets ir tieši nekas.

Šo dīvaino, bet amizanto tendenci dēvē par “hobby dogging”, un tā jau kļuvusi par īstu sensāciju sociālajos tīklos.

Viss sācies Heilbronnā, kur kāda suņu trenere nolēma savos kursos mācīt pastaigu rutīnu, pavadas kontroli un stāju – tikai bez īsta suņa.

Kad pirmie video parādījās sociālajos tīklos, lietotāji izrādīja apjukumu un komentārus pārpludināja ar jautājumiem: Vai tas ir pa īstam? Vai to izdomājis mākslīgais intelekts? Savukārt citi bija pārliecināti – tā noteikti ir joku kampaņa!

Taču gluži kā savulaik “hobby horsing” – sacensības ar rotaļu zirgiem –, arī šī kustība kļūst par jaunu dzīvesstila virzienu.

Cilvēki bez suņiem, bet ar vēlmi kustēties un justies brīvāk, tagad “izved pastaigā” paši sevi.

