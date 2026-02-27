VIDEO. “Naudas mūļu” aizturēšanas operācijā policists pārģērbjas par farmaceitu 0
Šā gada februārī Valsts policijas likumsargi aizturējuši jau desmit “naudas mūļus” jeb kurjerus, kuri sadarbojušies ar telefonkrāpniekiem. Tostarp februāra pēdējā nedēļā Rīgā, Juglas mikrorajonā, īstenota aizturēšana nozieguma izdarīšanas brīdī. Šajā operācijā atbalstu sniedza arī aptiekas darbinieki, kuri policistiem aizdeva farmaceita halātu, lai viņi varētu maskēti aizturēt noziedzniekus.
Trešdien, 25. februārī, ar Valsts policiju sazinājās sieviete, kura informēja, ka viņas vīrs tobrīd pa telefonu runā ar krāpniekiem. Noziedznieki melojuši, ka zvanot no bankas, bet vēlāk teikuši, ka esot no drošības dienesta, un drošības apsvērumu dēļ esot jāatdod kredītkarte.
Apspriežoties ar Valsts policijas darbiniekiem par pareizāko rīcību, zvana saņēmējs sarunāja tikties ar krāpnieku sūtītu “naudas mūli” pie kādas aptiekas Rīgā, Juglas mikrorajonā.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes likumsargi nekavējoties devās uz plānoto tikšanās vietu. Viens no policistiem aizņēmās no aptiekāra farmaceita halātu. Pārģērbies par aptiekāru, likumsargs novēroja apkārtni.
Drīz vien ieradās “naudas mūlis”, kuram iedzīvotājs pēc plāna nodeva savu kredītkarti, pēc kā Rīgas Ziemeļu pārvaldes likumsargi šo krāpnieku notikuma vietā aizturēja. Netālu atradās otrs “naudas mūlis”, kurš, pamanot aizturēšanu, ar auto metās bēgt no policijas. Pēc brīža Valsts policijas ekipāža, ar auto aizšķērsojot bēgošā autovadītāja ceļu, viņu aizturēja.
Abi aizturētie vīrieši ir Latvijas valstspiederīgie, kuri dzimuši 1995. un 1994. gadā. Viens no viņiem jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā par gāzes ieroča nelikumīgu glabāšanu un par krāpšanām.
Jāpiemin, ka šā gada februārī arī citviet aizturēti “naudas mūļi”, kas saistīti ar telefonkrāpšanām. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa likumsargi sadarbībā ar kolēģiem no Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 2. nodaļas 12. februārī aizturēja personu, kas bija ieradusies pakaļ apkrāpto iedzīvotāju naudai.
Šajā gadījumā cietušie iedzīvotāji bija saņēmuši telefona zvanu no personas, kura apgalvoja, ka esot ,,Latvenergo” darbinieks, kas vēloties nomainīt elektroenerģijas skaitītājus un piemērot atlaidi pakalpojumam. Būdami maldināti, iedzīvotāji krāpniekiem izpauda personu datus. Vēlāk ar cietušajām personām sazinājās viltvārži, kas uzdevās par policistiem. Viņi sacīja, ka iepriekšējie zvanītāji esot bijuši krāpnieki, tāpēc tagad esot apdraudēti iedzīvotāju bankas konti. Pēc kā komunikāciju ar cietušajiem turpināja “bankas darbinieks”, kurš deva norādījumus doties uz bankomātiem un noņemt no saviem bankas kontiem naudu. Noziedznieki prasīja izņemto naudu ielikt aploksnēs un atdot to norīkotām personām. Viņi meloja, ka tas jādara, lai naudu it kā ieskaitītu “drošā bankas kontā”.
Jūrmalas iecirkņa izmeklētajā kriminālprocesā cietušās personas nodeva naudas līdzekļus vismaz 13 reižu. Kopumā organizētās noziedzīgās grupas sūtītiem “naudas mūļiem” tika nodoti ne mazāk kā 24 000 eiro.
Savukārt 18. februārī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldes likumsargi aizturēja 1998. gadā dzimušu ārvalsts pilsoni, kurš darbojās kā “naudas mūlis”. Šajā gadījumā telefonkrāpšanas rezultātā cietusī persona noziedznieku izvilināto naudu bija ievietojusi pakomātā. Aizdomās turētajam vīrietim tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Tāpat arī Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde šomēnes aizturējusi jau piecus “naudas mūļus”. Vēl divus kurjerus aizturējuši Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes likumsargi.
Par visiem iepriekš minētajiem gadījumiem ir uzsākti kriminālprocesi par krāpšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem vai maksāšanas līdzekļiem.
“Naudas mūļi” visbiežāk tiek meklēti sociālajos tīklos, jo sevišķi – “Telegram”. Likumsargi aicina iedzīvotājus nepiekrist vieglas peļņas piedāvājumiem, īpaši tad, ja bez darba līguma slēgšanas tiek piedāvāts darbs, kas saistīts ar sūtījumu saņemšanu un nogādāšanu. Par šāda veida noziedzīgām darbībām likumā ir paredzēta brīvības atņemšana uz daudziem gadiem.