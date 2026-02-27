Strauji tuvojoties 1.martam, EDS sistēmā vēl vienas izmaiņas: VID ziņo par jaunumiem 0
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) ir vienkāršota 2025. gada ienākumu deklarācijas forma, aģentūrai LETA pavēstīja VID.
Tostarp precizēti vairāki termini, sadaļās samazināts aizpildāmo lauku skaits un piedāvāti papildu skaidrojumi, kas palīdz izprast, kādi ienākumi jādeklarē.
VID min, ka, iesniedzot 2025. gada ienākumu deklarāciju, vairs nebūs jāizvēlas aizpildīt “Vienkāršotu” vai “Detalizētu” deklarācijas formu.
Tāpat kā līdz šim, deklarācijas sagatave automātiski aizpildīs būtiskāko informāciju, izmantojot VID rīcībā esošos datus, un uzrādīs nodokļa aprēķina rezultātu. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem rezultāts tagad būs paskaidrots ar tekstu, nevis izcelts ar krāsainu rāmīti.
Iesniedzot deklarāciju, arī šogad tai varēs pievienot savus un ģimenes locekļu attaisnoto izdevumu dokumentus. Attaisnoto izdevumu dokumenti, kas nosūtīti, izmantojot mobilo lietotni “Mans VID”, automātiski nonāk EDS sadaļā “Attaisnoto izdevumu dokumenti”.
Termins “nodokļa piemaksa” aizstāts ar “maksājamais nodoklis”. Tā ir summa, kas jāsamaksā budžetā, ja gada laikā ieturētais nodoklis ir bijis par mazu vai ir gūti ienākumi, no kuriem nodoklis nav ieturēts gada laikā.
“Nodokļa pārmaksa” turpmāk tiks dēvēta par “pārmaksātais nodoklis”. Tā ir summa, ko valsts atmaksās, ja gada laikā būs ieturēts lielāks nodoklis, nekā bija nepieciešams vai atmaksa veidosies no attaisnotajiem izdevumiem.
Attiecīgās izmaiņas ir veiktas gada ienākumu deklarācijas D sadaļā.
Tāpat VID norāda, ka gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas laikā, kas par 2025. gadu sāksies svētdien, 1. martā, darbosies EDS lietotāju rindošana. Ja vienlaikus EDS būs pieslēdzies ļoti liels lietotāju skaits, cilvēki tiks novirzīti uz virtuālu “uzgaidāmo telpu”, kur būs redzama informācija par sagaidāmo pieslēgšanās laiku.
VID arī atgādina, ka no 2026. gada 1. janvāra EDS var pieslēgties tikai ar drošu elektronisko identifikāciju – “Smart‑ID”, eID, “eParakstu” vai internetbankas identifikāciju. Pieslēgties ar lietotājvārdu un paroli vairs nav iespējams.