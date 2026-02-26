VIDEO. Pilnīgi kails? Aculiecinieki ceturtdienas vakarā novērojuši ko neparastu Torņkalna stacijā 0
Sociālajos tīklos izplatījies video fragments, kurā redzams, kā kāds vīrietis šovakar pārvietojies pa dzelzceļa sliedēm, esot pilnīgi kailam.
Par to vēsta “Facebook” lapa “Sadursme.lv”.
“Šovakar ap plkst. 18:30 Torņkalna dzelzceļa stacijas apkārtnē manīts vīrietis, kurš pārvietojās pa dzelzceļa sliedēm bez apģērba.
Kā ziņo aculiecinieks, persona devusies Rīgas virzienā.”
