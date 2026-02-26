Foto: Ekrānuzņēmums no video “Facebook”

VIDEO. Pilnīgi kails? Aculiecinieki ceturtdienas vakarā novērojuši ko neparastu Torņkalna stacijā 0

LA.LV
21:15, 26. februāris 2026
Stāsti

Sociālajos tīklos izplatījies video fragments, kurā redzams, kā kāds vīrietis šovakar pārvietojies pa dzelzceļa sliedēm, esot pilnīgi kailam.

Par to vēsta “Facebook” lapa “Sadursme.lv”.

“Šovakar ap plkst. 18:30 Torņkalna dzelzceļa stacijas apkārtnē manīts vīrietis, kurš pārvietojās pa dzelzceļa sliedēm bez apģērba.

Kā ziņo aculiecinieks, persona devusies Rīgas virzienā.”

