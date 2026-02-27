Represijas pat pret savējiem: Krievijā arestēts vadošais “Z” propagandists – atņemts arī viņa galvenais mediju resurss 0
Deniss Kazanskis informē, ka Krievijā aizturēts viens no ietekmīgākajiem kara propagandas pārstāvjiem – mediju projekta “Readovka” dibinātājs Aleksejs Kostiļovs. Ir informācija, ka izturēšanas laikā viņam atņemts arī galvenais mediju resurss.
Saskaņā ar Kremlim pietuvinātu Krievijas mediju sniegto informāciju, Kostiļovs tika arestēts 25. februārī un apsūdzēts krāpšanā lielā apmērā.
Ukraiņu žurnālists Deniss Kazanskis uzskata, ka šis varētu būt gadījums, kas saistīts ar kara propagandai piešķirto līdzekļu piesavināšanos. Viņš norāda, ka Kostiļovam faktiski atņemts arī medijs “Readovka”, kas ilgstoši tika uzskatīts par aktīvu Krievijas kara propagandas ruporu.
Situācija šķiet zīmīga – karam turpinoties un degradējot gan Krievijas sabiedrību, gan valsti kopumā, sākušās iekšējas “izrēķināšanās”, kurās iesaistīti pat tā dēvētā “Z” segmenta vadošie propagandisti.
Krievijā nevienam neklājas viegli
Krievijas reģioni arvien vairāk izjūt pieaugošās ekonomiskās krīzes sekas, liekot uzņēmumiem veikt nepopulārus, bet neizbēgamus pasākumus.
Ņižņijnovgorodas apgabala uzņēmēji vērsušies pie reģionālajām varas iestādēm ar lūgumu nodot informāciju Vladimiram Putinam – gada otrajā pusē reģionam varētu draudēt masveida atlaišanas.
Viena no lielākajām problēmām ir augstās kredītu izmaksas. Pēc preferenciālo finansēšanas programmu samazināšanas uzņēmumi spiesti aizņemties ar procentu likmēm, kas pārsniedz 20%, padarot attīstību praktiski neiespējamu. Tas ietekmē pat lielus uzņēmumus. Daudzi jau sākuši samazināt izmaksas, saīsinot darba stundas un optimizējot izdevumus.
Īpaši smaga problēma ir kavētie maksājumi no valdības klientiem – nesamaksāto rēķinu apjoms sasniedz desmitiem miljardu rubļu. Pat lielas valsts struktūras sistemātiski kavē norēķinus, izraisot ķēdes reakciju visā ekonomikā: uzņēmumi nesaņem maksājumus, kavē saistības un uzkrāj parādus.
Uzņēmumu aptaujas visā Krievijā apliecina situācijas nopietnību – aptuveni 70% uzņēmumu pēdējā gada laikā ziņojuši par investīciju samazināšanos, bet gandrīz puse – par peļņas kritumu uz pusi. Neviens uzņēmums nav ziņojis par pasūtījumu pieaugumu.
Vienīgais izņēmums joprojām ir aizsardzības industrija, taču arī tā saskaras ar dārgiem aizdevumiem, parādiem un piegāžu traucējumiem.
