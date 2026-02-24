TESTS. Atrisini matemātikas uzdevumus zibenīgā ātrumā! Tev ir 120 sekundes, lai pierādītu savu ģenialitāti 0
Vai esi gatavs pārbaudīt sava prāta asumu? Paņem hronometru vai ieslēdz taimeri telefonā un dod sev tieši 120 sekundes. Ja spēsi pareizi atrisināt šos vienkāršos matemātikas uzdevumus, vari saukt sevi par ģēniju.
Veselam
Kā pazemināt asinsspiedienu: 6 jauni ieteikumi
Kokteilis
Vai mums ir pa ceļam? Ar kādiem cilvēkiem katras zodiaka zīmes pārstāvjiem nesaskan
Tas arī bija gaidāms – eksperti bažīgi skatās uz pavasari un aicina jau rīkoties
Bez kalkulatora, bez špikošanas – tikai tu un tavs prāts.
Vai spēsi iekļauties laikā?
7 + 9 =
1 no 12