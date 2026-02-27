Salonā smird pēc sapuvušām olām? 6 automašīnu smakas, kuras nevajadzētu ignorēt 0
Automašīnā parādījušās neparastas smakas var būt nopietns brīdinājuma signāls, kuru nevajadzētu ignorēt. Transportlīdzeklis ir sarežģīts mehānisms, un bieži vien tieši nepatīkama smaka ir viens no pirmajiem signāliem, ka kaut kas nav kārtībā.
Savlaicīgi pamanīta problēma var palīdzēt izvairīties gan no dārga remonta, gan no bīstamām situācijām uz ceļa.
Speciālisti norāda uz vairākām smakām, kuras autovadītājiem noteikti jāuztver nopietni!
Degošas eļļas smaka
Ja automašīnas salonā vai zem motora pārsega jūtama deguma un eļļas smaka, tas var liecināt par eļļas noplūdi. Visbiežāk tā rodas no dzinēja vai stūres pastiprinātāja sistēmas. Šāda noplūde var būt īpaši bīstama, jo eļļa, nonākot uz karstām detaļām, var izraisīt ugunsgrēku. Ja pamanāt šādu smaku, automašīnu ieteicams nekavējoties pārbaudīt servisā.