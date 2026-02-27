“Manām durvīm nav “actiņas”, tāpēc es nevarēju redzēt, kas stāv otrā pusē” – Elīzu pamatīgi satraucis negaidīts policijas apmeklējums 0
FOTO: Valsts policija
16:21, 27. februāris 2026
Dzirdēt negaidītu klauvēšanos pie durvīm nekad nav patīkami. It īpaši šobrīd, kad krāpnieki izdomā visdažādākos veidus, kā kādu apmuļķot, tāpēc piesardzības par daudz nevar būt. Arī kāda mūsu lasītāja saskārusies ar šādu situāciju.

“Vakar vakarā pie manām durvīm kāds uzstājīgi klauvēja un teica, ka ir ieradusies policija. Problēma – manām durvīm nav “actiņas”, tāpēc es nevarēju redzēt, kas patiesībā stāv otrā pusē. Bija bail vienkārši atvērt durvis, jo prātā ienāca doma, ka tie varētu būt krāpnieki, kas uzdodas par policistiem,” satraukuma pilnā vēstulē raksta Elīza.

Viņa stāsta, ka caur aizvērtām durvīm pajautāja, kas noticis, bet joprojām šaubījās, vai tie tiešām ir likumsargi. Viņa bija ļoti satraukusies un drošības labad durvis neatvēra, bet aizdomājās, vai ir kāds veids, kā šādos gadījumos pārliecināties, ka aiz durvīm tiešām stāv likumsargi.

Lai noskaidrotu, kā šādās situācijās rīkoties, kā pārliecināties, ka aiz durvīm patiesi stāv likumsargi, jautāju Valsts policijai.

“Ja pie mājokļa durvīm klauvē personas, kuras ir policijas darbinieki, ir tiesības pārliecināties par viņu identitāti. Policijas darbinieks, veicot dienesta pienākumus, pēc pieprasījuma uzrāda dienesta apliecību. To drīkst lūgt uzrādīt arī caur aizvērtām durvīm – ja ir durvju “actiņa”, tad var palūgt uzrādīt dienesta apliecību.

Savukārt, ja nav durvju “actiņas”, tad var palūgt, lai policists pasaka savu vārdu un uzvārdu, un attiecīgi tad persona var sazvanīt vienoto ārkārtas palīdzības numuru 112 un noskaidrot, vai ir tāds policijas darbinieks un vai policijas ekipāžas lokācija ir konkrētā adrese,” skaidro Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Līna Bagdone.

