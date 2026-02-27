VIDEO. “Nakts vandālis pieķerts!” Restorānu “Pavāru Māja” apciemo negaidīts ciemiņš 0

16:02, 27. februāris 2026
Ziņas Dabā

Restorānā “Pavāru mājas” nakts melnumā notikušas savādas lietas. Īpašumu apciemojis varenliels “vandālis”. Nodarītie postījumi nav lieli, taču video ierakstos bija vērts ieskatīties.

Publicētajā video redzams, ka briedis pieiet pie puķupoda un vēlas pamieloties ar apsnigušajiem augiem, taču tas negaidīti nogāžas zemē. Video redzams, ka briedītis šādu pavērsienu nav paredzējis, tāpēc pats metas bēgt un vērot notikušo no malas.

Kā raksta paši restorāna pārstāvji: “Nakts vandālis pieķerts!”
