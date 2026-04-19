VIDEO. Neparasts skats Polijā: robots izdzen mežacūkas no stāvlaukuma 0
Sociālajos tīklos popularitāti guvis neparasts video no Varšavas, kurā humanoīds robots dzenas pakaļ mežacūkām.
Video redzams, kā robots, vārdā Edvards Varčockis, skrien pāri tukšam stāvlaukumam, dzenot prom dzīvniekus. Tas vajā mežacūkas dažus metrus, līdz tās aizskrien prom pa ielu.
Robots ir Unitree G1 modelis, un tas jau iepriekš piesaistījis sabiedrības uzmanību. Ierakstā sociālajā tīklā “X” robots “paziņojis”: “Es ganīju mežacūkas atpakaļ uz mežu.”
Šī nav pirmā reize, kad Edvards nonāk uzmanības centrā – viņš piedalījies televīzijas raidījumos, ticies ar Polijas amatpersonām un regulāri redzams uz ielām, mijiedarbojoties ar cilvēkiem.