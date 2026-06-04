Šos augus labāk nestādīt mājas tuvumā – pastāv ticējums, ka viens no tiem “izdzen” no mājas vīriešus 5
Kādus augus labāk nestādīt mājas tuvumā? Kā izrādās, atbildi var atrast dažādu tautu ticējumos. Daudziem augiem pie logiem un ieejas nav vietas, un tam ir vairāki iemesli.
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Šos augus labāk nestādīt mājas tuvumā – pastāv ticējums, ka viens no tiem “izdzen” no mājas vīriešus 5
Cilvēki ir pamanījuši, ka tie var sabojāt garastāvokli, izraisīt nogurumu vai “ienest” mājās strīdus, raksta medijs Glavred.
Lūk, augi, kurus labāk nestādīt mājas tuvumā!