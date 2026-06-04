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Šos augus labāk nestādīt mājas tuvumā – pastāv ticējums, ka viens no tiem “izdzen” no mājas vīriešus 5

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kokteilis.lv
17:56, 4. jūnijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Kādus augus labāk nestādīt mājas tuvumā? Kā izrādās, atbildi var atrast dažādu tautu ticējumos. Daudziem augiem pie logiem un ieejas nav vietas, un tam ir vairāki iemesli.

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Cilvēki ir pamanījuši, ka tie var sabojāt garastāvokli, izraisīt nogurumu vai “ienest” mājās strīdus, raksta medijs Glavred.

Lūk, augi, kurus labāk nestādīt mājas tuvumā!

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