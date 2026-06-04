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Tas nav nejauši… Tavs dzimšanas datums atklāj, kāds karmiskais parāds tev jāizpērk 1

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kokteilis.lv
13:26, 4. jūnijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Dzīvē nereti atkārtojas vieni un tie paši scenāriji – līdzīgas attiecības, identiskas grūtības un pazīstamas emocijas. Daudzi uzskata, ka tā nav nejaušība, bet gan karmas izpausme.

Kokteilis
Tas nav nejauši… Tavs dzimšanas datums atklāj, kāds karmiskais parāds tev jāizpērk 1
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Karmiskais parāds netiek uzskatīts par sodu, bet gan par iespēju. Iespēju labot pagātnes kļūdas, apgūt svarīgas dzīves mācības un virzīties uz harmoniskāku dzīvi.

Tiek uzskatīts, ka dzimšanas datums var norādīt uz to, kādas mācības cilvēkam šajā dzīvē ir jāapgūst.

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