Tas nav nejauši… Tavs dzimšanas datums atklāj, kāds karmiskais parāds tev jāizpērk 1
Dzīvē nereti atkārtojas vieni un tie paši scenāriji – līdzīgas attiecības, identiskas grūtības un pazīstamas emocijas. Daudzi uzskata, ka tā nav nejaušība, bet gan karmas izpausme.
Karmiskais parāds netiek uzskatīts par sodu, bet gan par iespēju. Iespēju labot pagātnes kļūdas, apgūt svarīgas dzīves mācības un virzīties uz harmoniskāku dzīvi.
Tiek uzskatīts, ka dzimšanas datums var norādīt uz to, kādas mācības cilvēkam šajā dzīvē ir jāapgūst.